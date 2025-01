Lang (ANO): Volby se blíží a pozvání do debat se hodí

Dobré páteční ráno přátelé, dnes opět budeme, jako poslanci, hlasovat o tom, o kolik si zvedneme platy pro rok 2025. K uvedené věci již bylo vše řečeno, Hnutí ANO s tímto návrhem zásadně nesouhlasí! Bohužel je to tak vše, co s tím nyní můžeme udělat. Nemáme vládní většinu, současná čtyřkoalice si svoji "vůli" prosadí... Že je to zcela nemorální a nevhodný krok, je až tak moc nezajímá.

V kontextu všech možných a nemožných zpráv, mě dnes zaujal článek, kde "jeden pravý demokrat" a ochránce "správných hodnot" říká věci, kterým se ani nechce věřit, že je může "politik" vyslovit. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob varuje před oslabováním nezávislosti médií veřejné služby a zdůrazňuje, že Česká televize a Český rozhlas nesmějí skončit jako veřejnoprávní média v Maďarsku či na Slovensku, kde podle něj slouží jako nástroj vládní propagandy. „Právě proto je naše mediální novela tak důležitá – chrání nezávislost České televize a Českého rozhlasu před politickými tlaky,“ uvádí Jakob.

Tedy ti, jež varují před prodavači strachu,, sami strach cíleně šíří. TOP 09, strana jež má své voliče snad jen v Praze, vytáhla do "svatého boje" za ochranu veřejnoprávních médii. Víme, že se hraje zejména o Českou televizi a Český rozhlas. Volby se blíží, pozvání do debat se hodí, téma se uměle nafoukne - TOP 09 dobře ví, že tím osloví své voliče a už to jede... Lidé však řeší, díky této vládě profesora Nutelly, zcela jiné věci.

To ale pana Jakoba nezajímá. Bude se strašit odklonem od demokracie, příklonem k Rusku, poukazováním na média v jiných, nutno podotknout demokratických státech, on je ten "ochránce hodnot"! Co je komu do toho, jak v jiných státech média pracují, je to jejich věc. Toto strašení a vměšování "demokratů" do záležitostí v jiných státech je novým prvkem a je zcela nepřijatelné!

Pro své opětovné zvolení jsou schopni tito lidé udělat úplně vše. A toto téma je vděčné a on očekává též, za podporu, vděk i z druhé strany. To se již děje, pokud se podíváme na mediální prostor, který je této straně věnován, i k jejím procentům preferencí, jež zcela neodpovídají!

