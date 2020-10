Langšádlová (TOP 09): Komunikace musí být zaměřena na všechny věkové skupiny

reklama

Děkuji za slovo.

Pane předsedající, dámy a pánové, já bych poprosila o zařazení bodu s názvem Strategická komunikace vlády k opatřením COVID-19.

Já jsem vám úvodem chtěla moc poděkovat za to, že jste podpořili usnesení, že Sněmovna žádá vládu, aby do 15. října vypracovala koncepci strategické komunikace k přijímaným opatřením ke COVID-19 včetně fact-checking a práce se šířícími se dezinformacemi. Navrhuji zařazení tohoto bodu buďto ve dvou variantách na 22. 10. v 11 hodin nebo na 29. 10. taktéž v 11 hodin.

Jistě, ráda. 22. 10. v 11 hodin či 29. 10. v 11 hodin tak, aby pan ministr měl dostatek prostoru nás s tímto seznámit.

Já bych úvodem chtěla říct stejně tak, jako to řekla naše předsedkyně Markéta Pekarová Adamová na tiskové konferenci, že i já podporuji veškerá opatření vlády. My chceme apelovat na veřejnost, aby tato opatření dodržovala, a já se nechci vracet k tomu, co se v komunikaci nepovedlo, ono je toho strašně moc a vy sami to musíte vědět, ale chtěla bych vás opravdu poprosit, abyste nás s tou strategií, a doufám, že podle usnesení jste ji zpracovali, seznámili.

Já bych vás o to chtěla opravdu požádat proto, že jsem přesvědčena, že to, že máme dnes tak nepříznivou situaci, včetně ekonomických dopadů, je i velmi nešťastnou komunikací vlády. A já se nechci vracet do minulosti, ale moc prosím: podívejte se na to do budoucnosti. Stojíme před tím, že budete přijímat opatření a další a další opatření a sám vy, pane ministře, (k ministru zdravotnictví) vnímáte, že ne všichni tato opatření respektují, a to je špatně. Komunikace musí být zaměřena na všechny věkové skupiny, na ty lidi méně vzdělané, i nejvzdělanější, na ty, kteří volili komunisty i ODS. Zkrátka z hlediska komunikace jste ve velmi komplikované situaci a je potřeba mít opravdu velmi promyšlenou strategii, protože abychom toto zvládli, tak musí být garantováno, že se informace ke všem dostanou, všichni jim porozumí, budou je akceptovat a budou se jimi řídit. To jsou úplně základní podmínky, a říkám, že podporujeme opatření vlády, abychom se z této situace dostali. Nestačí televize, nestačí tweet. Já vím, že mnohé děláte, ale těch komunikačních kanálů je celá řada a těch forem je celá řada. A moc prosím, je tam ještě velký prostor pro zlepšení. Vy si nemůžete stoupnout v devět hodin v televizi a říct, že mladí lidé například něco nedodržují. Oni na to nekoukají. Vy musíte oslovit třeba youtubery. Velkou práci dělá náš Dominik, dělá to Kovy, dělá to dneska spousta lidí, kteří vlastně suplují komunikaci vlády, ale vy musíte předložit kompletní komunikační strategii.

A chtěla bych ještě upozornit na jednu věc a mluvila jsem tady o tom několikrát. Okolo covidu se šíří strašné množství dezinformací, neděle toho byla jasnou ukázkou. Konspirační teorie - a i to vede k tomu, že část veřejnosti nevěří tomu, že máme problém a podle toho se chovají. A chtěla jsem moc prosit, abyste součástí té strategie měli i práci s dezinformacemi a s konspiračními teoriemi, jinak se toho cíle, abychom zvládli tuto pandemii, nedoberete. A chtěla jsem vás moc poprosit, abyste zapojili i opinion makery, kteří zkrátka budou věrohodní pro ty jednotlivé skupiny. Protože je to tak, ne všichni věří vládě. A tak vás moc prosím, aby ta strategie byla komplexní, aby se zapojili i lidi z venku, aby se opravdu nezapomnělo na nějakou cílovou skupinu.

Je úplně zřejmé, že jsou země, které s tím mají zkušenosti. Německo. Slovensko. I Bulharsko má promyšlenou strategii. Moc vás o to prosím. Protože ve chvíli, kdy to neuděláte, tak tady je jedno veliké riziko. A já na něj chci upozornit.

Ty konspirační teorie, kterými je ta společnost v tuto chvíli promořená, a to jsou ty hybridní hrozby kromě jiného, tak ty výsledky jsme viděli v neděli na Staromáku. To byli lidi, kteří byli velmi zmanipulovaní. A s politováním musím říct, že to je jenom špička ledovce. Podívejte se na sociální sítě, co se odehrává. Pokud kombinaci s tím, že samozřejmě COVID všude v Evropě povede ještě k tomu zhoršení ekonomické situace a nebudou současně takové ekonomické nástroje, které by ty lidi udržely ekonomicky nad vodou, tak aby si uchovali bydlení a aby nebyli ekonomicky v koutě, aby nebyli totálně frustrovaní, tak kombinace konspiračních teorií dezinformací, nedůvěry ve stát a ekonomické situace, zkrátka povede k radikalizaci společnosti. To opravdu...

Říkám to s velkou naléhavostí a s prosbou. Nechci se vracet k tomu, co bylo. Moc vás prosím. Předložte nám tu strategii tak, abychom byli ujištěni, že opravdu to máte promyšleno, že neoslovujete jenom svůj segment voličů, protože dneska vám musí porozumět každý. Ta paní, které je 85. Ten vysokoškolský student. Ten, kdo na televizi nekouká. Zkrátka musíte tohle mít velmi promyšlené tak, aby se zasáhla celá společnost. To není politický boj. Tady jde opravdu o víc.

Jde o to, abychom zvládli tuto epidemii a abychom nebyli v ještě hlubších ekonomických problémech, nebo aby to nevedlo k radikalizaci společnosti. Proto to říkám opravdu, pane ministře, pane vicepremiére, s velkou naléhavostí. Seznamte nás s tím a ujistěte nás, že toto máte promyšleno a že už se nebudou opakovat ani ty komunikační chyby.

Děkuji.

