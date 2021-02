Langšádlová (TOP 09): Mrzí mě, že vláda úplně rezignovala na komunikaci

reklama

Děkuji za slovo. Zaznělo tady, jestli my tuto krizi zvládáme lépe nebo hůře, jestli jsme udělali všechno, co jsme mohli, nebo neudělali. Zaznělo to tady od paní vicepremiérky. Tak, paní vicepremiérko, hůře. Počet obětí, počet nakažených: hůře. Ekonomické dopady: hůře než ty ostatní. A co je vlastně takovým předpokladem pro zvládnutí krize, jako je pandemie? U jiných krizí opravdu může stačit rozhodování vlády, správné rozhodování vlády. Ale u krize, jako je pandemie, potřebujete také spolupráci všech občanů, všech nás, kteří v této společnosti žijeme. Bez toho tuto krizi nemůžeme zvládnout. Nemůžeme zvládnout. Strategická komunikace a komunikace s občany není něco navíc, jak si možná myslí pan ministr, ale je základním předpokladem toho, abychom tuto krizi zvládli. Já jsem o tom mluvila před několika měsíci na tomto místě. Předpokladem pro zvládnutí této krize je, aby všichni občané rozuměli tomu, co vláda dělá, akceptovali to a podle toho se chovali. Protože vy můžete přijímat jakákoliv opatření, můžete nasazovat jakékoliv síly, ale pokud se každý z nás ve svém každodenním životě nebude chovat zodpovědně, tak nemáte šanci toto zvládnout. Nemáte šanci. Strategická komunikace není něco navíc. Strategická komunikace je základním předpokladem zvládnutí této krize. A to je něco, co je také zodpovědností vlády a v čem vláda naprosto selhala. Já tamhle koukám na pana bývalého ministra Vojtěcha. My jsme tady seděli v srpnu minulého roku.

Tak jsem také takhle seděla s panem ministrem Prymulou a i se současným panem ministrem. Zkrátka tohle je jedna z největších chyb, kterou tato vláda udělala. Ano, udělala se spousta i jiných chyb. Mohla bych tady vyprávět tak, jako kolegové, jak trasování je vlastně takové panoptikum, jak tady lidem se nevolalo, jak se postupovalo v mnoha oblastech špatně, ale jestliže vynecháte tuto část, která je úplně základním předpokladem toho, aby každý z nás, kdo v této společnosti žije, aby těm opatřením rozuměl, aby je akceptoval a potom se podle nich choval, tak s žádným nouzovým stavem, s žádným opatřením nemůžete uspět, protože ten nouzový stav možná uhlídá ty lidi na zastávkách, v hromadné dopravě, ale pokud to sami nepřijmou, nebudou se podle toho chovat, tak vy je neuhlídáte, jak se chovají v zaměstnání, jak se chovají doma, jak se chovají zodpovědně, jestli omezí kontakty. Zkrátka strategická komunikace, komunikace s každým člověkem, který tady žije, je úplně základním předpokladem pro zvládnutí této krize.

Chtěla bych poděkovat Dominikovi Ferimu, který mnohé z toho udělal vlastně za vládu. Já jsem byla také připravena, a mnozí z vás to víte, nabídnout mnoho odborníků, kteří chtěli pomoct. My už dneska nezjistíme, jestli to, že lidé se chovají jinak, jestli je to dezinformacemi, kterým jste také nechali úplně volný průběh, jestli je to ekonomickým tlakem, ale fakt je ten, a to je zkrátka velmi znepokojující, že pouze 20 % těch, kteří jsou dneska v nemocnici hospitalizováni, byli předtím vlastně na odběrech. To znamená, že 80 % z těch, kteří onemocněli, skončili v nemocnici, předtím vlastně vůbec ani se nenechalo otestovat. To je přece velmi závažná věc.

Jsme v situaci, kdy 60 % sociálních pracovníků odmítá očkování, a ať už to byly dezinformace, nebo jakýkoliv jiný důvod, je to chyba v komunikaci vlády. Pokud budete všechno tlačit jenom silou, restrikcemi a nezískáte občany, každého z nás pro to, abychom nejenom tam, kde stojí vedle mě policajt, ale za zavřenými dveřmi tam, kde pracuji, tam, kde jsem doma, se chovali odpovědným, odpovídajícím způsobem, tak není šance tuto krizi zvládnout. Vždyť vy musíte vědět, že 45 % občanů nezůstává doma ve chvíli, kdy mají příznaky. To znamená, že velká část společnosti odmítá spolupracovat. A když řešíme pandemii, my neřešíme jinou krizi, my řešíme pandemii a zvládnutí této pandemie je naprosto odvislé od toho, že se každý z nás, kdo žijeme v této společnosti, budeme chovat odpovídajícím způsobem. Je to tak, že dokonce 45 %, a jsou to všechno průzkumy, které znáte, považuje dodneška ve chvíli, kdy máme 17 tisíc mrtvých, kdy opravdu jsme ve vážném stavu, považuje vlastně tuto pandemii za mediální bublinu. Já bych chtěla říct, že já sama nepovažuji pandemii za mediální bublinu a jsem v tom konzistentní. Proto jsem již na jaře psala vlastně ministrům, premiérovi, ať se poučíme třeba ze zemí, jako je Taiwan, který přes velké množství opatření má otevřené školy, fungující ekonomiku, dodneška tisíc nakažených a po devíti měsících první mrtvý zemřel zase. A je mnoho dobrých praxí, které jsme mohli přijmout. My jsme toto naprosto podcenili a teď jsme v situaci, kdy žádný nouzový stav - nenouzový stav. Pokud ta data budou vypadat tak, jak jsou, to znamená, že polovina, možná i víc než polovina lidí nebude spolupracovat, a to je zodpovědnost vlády, protože i strategická komunikace zkrátka je základem krizového řízení, a i to, že vlastně dneska je ta situace, jaká je, za to nesete zodpovědnost. A žádný nouzový stav vám zkrátka nepomůže. Pokud vám lidé nebudou věřit, nebudou vám rozumět a nebudou se odpovídajícím způsobem chovat, tak žádná opatření nebudou fungovat, a proto z tohoto místa velká prosba. Na každém z nás záleží na tom, jestli budou otevřené školy, jestli budou otevřené obchody, protože jedna věc je, co se stane dneska. My jsme připraveni k jednání. Zaznělo to tady opakovaně, ale pokud součástí práce vlády nebude komunikace s občany tak, aby občané důvěřovali, a bude ten stav takový, že vlastně víc jako polovina občanů nebude schopna a ochotna akceptovat z jakýchkoliv důvodů ta opatření a budeme to mít postaveno jenom na tom, že budou poslouchat tam, kde bude policajt, tak zkrátka nemáme šanci se z této krizové situace dostat.

A já si myslím, že v zájmu každého z nás je, abychom to co nejrychleji překonali, protože tato krize má opravdu velmi závažné zdravotní i ekonomické dopady. Mě velmi mrzí, že této oblasti vláda nevěnuje pozornost a opravdu úplně rezignovala na komunikaci a nevadí vám, že opravdu desítky procent lidí v této společnosti nerespektují vlastně ta opatření. A opravdu toho nelze dosáhnout tím, že bude za každým rohem policajt, ale jenom tím, že budeme nést vzájemnou spoluzodpovědnost a v důvěře budeme se chovat zodpovědně. Ne kvůli vládě, ale kvůli sobě navzájem, protože ty dopady jsou opravdu mimořádně vážné.

Děkuji.

