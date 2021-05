Langšádlová (TOP 09): Nemůžete přehlasovat skutečnost, že nedodržujete zákony

reklama

Děkuji za slovo. Několikrát tady zaznělo, že demokracie je o volbě a že vlastně ta demokracie je, když se volí. No, s demokracií to není úplně tak jednoduché. Demokracie je i o dělbě moci. Demokracie je o občanské společnosti.

Demokracie je i o ochraně institucí. A o tu jednu vzácnou pro demokracii instituci tady dneska jde, protože k demokracii patří i ochrana veřejnoprávních médií. A veřejnoprávní média se nám nemusejí někdy líbit, co dělají. A věřte nám, že my, co jsme zažili účast ve vládě, tak se nám mnoho pořadů, i těch, které třeba vám se nelíbí, taky nelíbilo, taky nelíbilo. To tak je, protože jsou kritičtí, velmi často kritičtí právě k té vládní straně nebo k té vládní skupině. Ale to ještě neznamená, že můžeme likvidovat veřejnoprávní média. A opravdu ty volby v poslední době byly takové, že to směřuje k destrukci a k ovládnutí České televize.

Pro nás je to velmi závažná situace. A navíc ani volbou, tímto demokratickým procesem zkrátka nemůžete přehlasovat skutečnost, že nedodržujete zákony. A je faktem, že zkrátka část těch nominovaných výborem a odhlasovaných ve volbách výborem neodpovídá - neodpovídá - ustanovení zákona. A to je něco, co jste nám za celou dobu nevysvětlili. Já si myslím, že nic na volbě, nic na té diskusi nevysvětluje to, že volební výbor vybírá kandidáty, kteří jsou navrženi oprávněnými organizacemi a sdruženími. Vy jste toto opravdu nesplnili. Já si myslím, že nemůžeme pokračovat v té diskusi, dokud toto nebude vyjasněno.

