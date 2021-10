Laudát (KAN): Hradní kamarila naši zemi posílá do V. cenové skupiny už dávno, chybí tu etika

reklama

Konečně se začalo objevovat slovo "etika". Nedělám si iluze, že mnoho z vás zná ideové dvacatero Klubu angažovaných nestraníků. První bod začíná tezí: "Etika je silnější než zákon". Nyní se přece jen slovo "etika" začalo více skloňovat. A to v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta Zemana a podivným, téměř zločinným, chováním jeho nejbližšího okolí. Otázky se točily kolem toho, jak moc je etické (pokud vůbec) požadovat pravdivé informace o Zemanově zdravotním stavu, jeho diagnóze, jeho schopnosti vykonávat úřad prezidenta, jak etické je zbavit ho funkce, nebo mu odebrat některé pravomoci.... Nedělní tisková konference ředitele ÚVN pana profesora Zaorala se nesla v duchu "víme, co mu je, čím se to léčí a víc vám neřeknu, protože prezident nedal k uveřejnění souhlas". Zveřejněný záběr z mezery mezi zástěnami na příjmu ÚVN ukázal, že jeho stav byl v dané chvíli velmi špatný, ne-li kritický. Nevím, jak se skoro v agónii dává kvalifikovaný souhlas. Pokud vím, podepisuje se i papír. Srandovní zdůvodnění, že usnul, může vypustit z huby jen člověk, který má IQ tykve, nebo nás má za úplný blbce.

Hradní kamarila naši zemi posílá do V. cenové skupiny už dávno. V otázce Zemanových nemocí a stavů se chová jako stalinský, břežněvovský... režim. Lhaní, kruh mlčení, manipulace... V demokratické společnosti je zdraví i problémy vrcholných politických činitelů věcí veřejnou. Jen v banánových režimech a totalitách se hrajou s odcházejícími na druhý břeh komedie. Hlavně proto, že přebírání moci někým jiným zpravidla neprobíhá v rukavičkách a často "nenahraditelného" nebožtíka diktátora následují další nebožtíci, kteří se ani nestihli nenahraditelnými stát. Ale to snad u nás ještě nehrozí.

Nesouhlasím s těmi, kdo tvrdí, že zdraví prezidenta je jeho osobní věcí. Je vrchním velitelem armády, má řadu důležitých pravomocí. Proto je právem lidí a zejména ústavních činitelů znát pravdu. Jinak totiž hrozí, že možná ještě žijící osoba prezidenta je zneužita. Tak třeba po včerejšku si kladu otázku, jestli vůbec v neděli Babiš se Zemanem mluvil, jestli vůbec ten soudce byl skutečně jmenovaný ještě v době, když byl Zeman mimo ARO? A kolik dalších úkonů může vyvolat pochybnosti, že jsou skutečným projevem vůle hlavy státu? Pohled o dva tři týdny zpět ukazuje, že hradní úředníci z okolí prezidenta lžou a druzí mlčí jako hrob. Stejně se všechno časem provalí, leccos napoví 28. říjen, pokud se vše nevysvětlí dříve. Svému osudu stejně nikdo neuteče, ať je král, nebo kmán.

Kdyby ve společnosti byla více ukotvena etika, naše země by fungovala úplně jinak, než funguje. A nejde jen o naši zemi. Při honbě za údajně "racionálním "světem vědy jsme se dostali do stavu, že děti nejsou schopné porozumět nejen světu kolem sebe, ale ani samy sobě. A nejen děti. Anticovidi ukazují, jak je společnost prolezlá tmářstvím a je náchylná dříve nemyslitelné manipulaci. Zoufale, zoufale chybí ve školách výuka etiky. Bez ní to ale dál nepůjde. Myslíme si, že etiku nahradíme kilometry zákonných předpisů. Praxe ukazuje, že takto postavená "komplexní" společnost se hroutí. Každý se denně stává zločincem, aniž o tom má tušení. Není v silách nikoho znát všechna úskalí a právní slovíčkaření. Už tomu nerozumějí ani sami tvůrci a vykladači. A soudy ukládají flastry, za totéž pokaždé jinak. Kam to chceš s etikou dotáhnout? Ptal se mě před časem známý. Všichni jen počítají, kolik mají majetku a peněz na účtech. Měl pravdu, až na to, že si představte, jak by bylo formulováno zákonem třeba hospodářské právo, kdyby byla rozšířena etika podnikání? Zlomek dnešních šanonů. Totéž s pracovním právem, správním, trestním, občanským.... Oč by se snížila kriminalita, lidé by se potkávali se vstřícnějšími lékaři, úředníky atd. atd. Navíc i ta současná bezcílnost by byla do značné míry redukována. A že by se to nedalo přepočítat na peníze? Ale dalo.

A taky bychom si ušetřili současné nechutné taškařice kolem stavu prezidenta.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

