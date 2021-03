Laudát (KAN): Klimeš v obavách

reklama

Tak se nám na Aktuálně.cz zase rozpovídal Klimeš. Tentokrát zpanikařil z televizního průzkumu, který ukázal na preferenční trhák koalice Pirátů a STANu a propad koalice Spolu. Teď se bojí, že by se jeho milovaná koalice PirStan mohla dostat do situace, že by neměla s kým utvořit vládní většinu proti Babišovi. A jak si to vlastně vůbec můžou ODSáci dovolit mít malé preference. Dokonce ponouká k přepřažení vedení ODS teď, než bude před volbami pozdě.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 4322 lidí

Opakuje se situace z období konce vlády Petra Nečase. Mediální štvaní výrazně pomohlo Babišovi. Nagy-Nečasová byla ostudou vlády, ale pád vlády, mediálně podporovaný silou nebývalou, spoluutvářel dnešní marast, proti němuž byla tehdejší situace selankou. I kdyby kabelka za 800 tisíc byla pravdou (to ví určitě pan Šlachta), tak co je to proti státem řízenému transferu miliard veřejných peněz do kapes chudých oligarchů, co je proti tomu naprostý rozvrat státních institucí, ostuda na Hradě i v podhradí, totální odchod z mezinárodní scény, kde se nám smějou a dnešních více než 23 tisíce mrtvých při nezvládané pandemii viru ze země Zemanových přátel?

Ale to už je rádoby zapomenuto. Vždycky to tak funguje. Řada novinářů totiž nepíše, co se děje, ale co by chtěli, aby se dělo. Sám jsem tuhle manipulaci zažíval na vlastní triko dlouhé roky a občas jsem se některých pisálků ironicky ptal, jestli náhodou nebylo ještě nějaké jiné jednání, na kterém jsem nebyl. Za vrchol jsem ale považoval, když jsem se občas dočetl, co si myslím, i když osobně jsem si to nemyslel, a dokonce mě ani nepadlo, že bych si to mohl myslet.

Klimeš se ve svém spisku dovolává změny preferencí Spolu/ODS, neboť teď už je to nejen věcí ODS, ale všech občanů této země. Osobně si myslím, že pan Klimeš by měl přestat žvanit, protože teď už to není jen jeho věcí, ale věcí všech občanů této země. Pokud si do současné krize budou chtít občané na podzim střihnout další experiment, bude to jejich volba a možná si pár z nich časem vzpomene, kdo je k dalšímu experimentu ponoukal. A každý volič by si měl do října rozmyslet, jestli je Fialova slušnost skutečně zásadním handicapem.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (KAN): Post ministryně sociálních věcí by neměla zastávat asociální osoba Laudát (KAN): Účet není konečný Laudát (KAN): Chaos, kam se podíváš Laudát (KAN): V reálném životě nelze etiku, morální závazky a dovednosti oddělit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.