Laudát (KAN): Myslel to dobře, dopadlo to jako vždycky

reklama

Babiš s plynoucím časem stále více připomíná v neblahé paměti soudruha Černomyrdina, který se proslavil výrokem: "soudruzi, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky". Babiš před časem vyhlásil projekt chytré karantény, později od toho odehnal vládní nemehlo Vojtěcha a svěřil to do péče vojákům.

Jenže se zdá, že čeští vládní patolízalové přetvořili blbý čínský virus na chytrý čínský virus. Jak jinak si vysvětlit, že virus nakazil Jarmilu (Rážovou), zamířil pod strop jednací místnosti ( dle médií je strop vysoký) a v klidu se průvanem nechal zvolna unášet na nábřeží Vltavy.

Kdyby si však Covid zasedl na premiéra, to by nebylo dobře. On by deset dnů nevládl, stát by ušetřil z plánovaného deficitu nějakých 50 miliard. Jenže Covid jasně chce, aby si Češi vypili kalich hořkosti do dna. Přece si svoji genetiku nastavil v Číně, která dnes říká, že poneseme nedozírné následky.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (KAN): Čínští komunisté se zalykají vzteky Laudát (KAN): Co by asi s českým národem udělal pravdivý výklad historie? Laudát (KAN): Nedotýkejte se bagrů, spadlých na zem Laudát (KAN): Kdo z nás dělá pokusné králíky?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.