Laudát (KAN): Německá zpupnost končí Putinovou rukou na kohoutu potrubí

Německá zpupnost končí Putinovou rukou na kohoutu potrubí a Babiš už zase lže: když Trump, který coby více obchodní příručí, než politik, navštívil Německo, snažil se mu udat americký zkapalněný plyn z břidlic. Setkal se s rázným odmítnutím a posměšky po straně (samozřejmě zabalené do ekonomické nevýhodnosti). Nic mu nepomohlo varování před energetickou závislostí na Rusku. Teď máme v Evropě plynovou krizi jako hrom. V lednu letošního roku se plyn na burzách na zimu 21/22 prodával za 18 eur/megawatthhodinu (MWh); v létě za 36 eur; ceny na burzách 23.12. vystoupaly na 180 eur/MWh. Stačilo k evropským břehům vyslat několik málo desítek amerických tankerů se zkapalněným plynem a dnes ráno stál plyn na burze 100 eur/MWh. Již před Vánocemi dorazilo do evropských přístavů z USA 15 tankerů, nyní dalších 20 a na moře vyplulo aktuálně podle Bloombergu 14 tankerů. Vždycky si vzpomenu na slogan, že "svoboda není zadarmo". Vzpomněl jsem si na něj i tehdy, když Merkelová udělala na Trumpa dlouhý nos. Jak by ne. Nord Stream 2 se stavěl jen chlupy lítaly, exkancléř Schroeder, tento politický škraloup na dresu demokratického Německa, se o patřičnou vstřícnost vůči ruskému plynu postaral nadmíru výtečně! A teď to tu máme. Závislost na Rusku svazuje evropské politiky v razantní reakci na ruské provokace a ultimáta vůči Ukrajině a musíme se třást, aby zima nebyla příliš mrazivá a dlouhá. O peněženkách firem a lidí nemluvě. Doufám, že naši politici při jednáních v Bruselu využijí současné krize k razantním reakcím na německé koncepty evropské energetiky, jak je předvedl nový kancléř krátce před Vánocemi.

Ale zpět k českému politickému plácku. Už jsem zase u toho, kdo tady lže? Lánský ještě prezident Zeman na Štěpána zmínil zbytečně zrušený tendr na dostavbu Temelína (rok 2014 - hned 1. rok vlády Sobotky a Babiše +KDU). Nejen Zeman se mýlí. V tomto případě měl pravdu, naopak se mýlí Kalousek, který se v reakci nechal slyšet, že si Zeman spletl Temelín s Dukovany. Výjimečně nespletl. Že budou dostavovány 1 - 2 bloky v Dukovanech vzniklo poté, co byl tendr na Temelín zrušen. Jistě k tomu přispěl i fakt, že by muselo být posíleno páteřní vedení z Temelína do Havlíčkova Brodu. A to by si samozřejmě vyžádalo vyčištění a údržbu velkého koridoru v krajině. Pamatujete se na tu diskuzi? A nyní se dohaduje Sobotka s Babišem, kdo tehdy zrušení tendru spískal. Takže oni oba dva. Sobotka by asi mlčel, kdyby se okamžitě neozval Babiš, a nenařkl ze zrušení Sobotku. Spíš bych věřil Sobotkovi. V předbabišovské době si z polostátního ČEZu odebíral stát tak asi do 40 miliard ze zisků formou dividend. Ostatní se tam nechávalo na investice a jako záloha na horší časy. Toto byl obecný přístup k ziskovým státním a polostátním organizacím. Až přišel Babiš a tyto peníze začal sbírat a látat jimi státní rozpočet v době, kdy ekonomika rostla. Takhle vybral nejen ČEZ, ale i Lesy ČR, Letiště Praha, Řízení letového provozu, či Budějovický Budvar. To bylo to jeho zodpovědné hospodaření.

Po ČEZu chtěl Babiš tehdy okamžitě 70 miliard korun. Věc se dostala až na stůl Hospodářského výboru. Požadoval jsem tehdy, aby se tyto finance v ČEZu daly na zvláštní účet, jako peníze pro budoucí výstavbu jaderných bloků. Nakonec se exsoudruh Babiš "uskromnil" a spokojil se s 50 miliardami. Patřil jsem k těm mála, kdo se solárními panely nenechávali oblbnout. Skuteční znalci energetiky tehdy říkali "obnovitelné zdroje? Proč ne. Ale zkuste si s nimi napájet síť, až zapnete v Ostravě válcovací stolici". Z jednání vlády se doufám pořizují zápisy, tak je namístě požadovat jejich zveřejnění. Teď bude Babiš expediční formou oblbovat lidi na náměstích měst a návsích vesnic. Měli by znát pravdu i o této kapitole jeho bezmezného diletantství a řádění.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

