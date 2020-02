Laudát (KAN): Od prvního výskytu koronaviru trvalo měsíc, než Čína přiznala, že má problém

Čínský Černobyl: Čínou a stále více i světem obchází strašidlo koronaviru. Ještě v tomto týdnu kterýsi komunista v ČRo Plus hlásal, že teď je Čína lídrem světa. To byl Sovětský svaz pro naše bolševiky taky, až do tragédie v Černobylu, kdy spadla namalovaná fasáda zločinného režimu. Chování čínských komunistů při epidemii náramně připomíná sovětské soudruhy v éře Černobylu - zatutlat, pokud to jde, potom začít přiznávat barvu, když se to vymkne, potom žadonit o pomoc. Zjevně starosta Wu chanu neměl instrukce od nejvyšších, tak čekal a ..nemocných přibývalo. Používat vlastní mozek v totalitách je nebezpečné, někdy dokonce smrtelně nebezpečné. Teď na povrch vychází skutečný stav Číny, pokud se nenecháme nalákat na výstavní fasádu, tak dramaticky a sebevědomě každodenně ukazovanou světu. Měsíc trvalo, než od prvního výskytu korona viru totalitní rudá Čína přiznala, že má problém. Nevím, jaké trepky či jiné hovadiny dával Zeman svému čínskému kámošovi Si Ťin - pchingovi při násobném opulentním lezení do zadku. Ale vím s jistotou, co mu nedal - knihu Bílou nemoc Karla Čapka. A v této souvislosti si vzpomínám, jak před pár měsíci kterýsi Angličan označil Čapkovu tvorbu za bagatelní a bezcennou. Bože, zjevně je to blbec.

Svět z korona viru šílí. Výjimkou jsme my, kteří můžeme být klidní. Zdravotnictví nám řídí nedávno ještě estrádník, který se pokoušel prorazit v showbyznysu, hlavní hygienička nemá potřebnou kvalifikaci, ale pozor - naštěstí máme všemu rozumějícího premiéra. A jak pravil při interpelacích - "teď řeším koronavirus". Nikoho asi nepřekvapí, že v dané interpelaci se ho na to nikdo neptal.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (KAN): Netušení souvislostí Laudát (KAN): Vrchní trikolórník se rozčiluje a cítí se okraden Laudát (KAN): Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná... Laudát (KAN): Z investičního plánu k investičnímu flámu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.