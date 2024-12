Laudát (KAN): Zdá se, jako by Slovensko tvrdě spalo

Slovensko rukojmím blázna. Návrat Roberta Fica do čela slovenské vlády po posledních parlamentních volbách vyvolával u velké části jeho odpůrců velké obavy. Myslím, že poslední týdny Fico naplňuje ještě černější scénáře, než kdo čekal a vše nasvědčuje tomu, že lepší to nebude. Svojí politikou se snaží přetrumfnout doposud největšího eurotrablemakera Viktora Orbána.

Ficovo chování je pro Slovensko čím dál větší ostudou. A nejen ostudou. Někteří Slováci se začínají obávat, že jeho politika ohrožuje základní pilíře slovenské státnosti. Fico už nepokrytě poklonkuje zločinnému Rusku, i když to stále vede Slovensko na seznamu nepřátelských zemí. A jeho snaha o kopírování politiky Viktora Orbána výrazně oslabuje Slovensko. A kdo má zájem na slabém Slovensku? Zcela jasně Viktor Orbán. Stín velkých Uher není v Maďarsku mrtvý.

Podporou vraha Putina Slovensko nic nezíská, ale může jen ztratit. To by si měli všichni Ficovi zabednění podporovatelé uvědomit. Stejně jako proruští zabedněnci čeští. Jestli Rusko vyhraje válku na Ukrajině, s vysokou pravděpodobností se budou překreslovat nejen sféry vlivu, ale i hranice ve Střední Evropě. Po Ukrajině to bude jen otázkou času.

Ficova politika posledních týdnů vypadá, jako by byl vydírán s kalašnikovem u spánku. Pokud to není pravda, tak druhou možností je, že se zbláznil. Zdravotnictví hrozí chaos, kultura je "péčí" pomatené bláboly rozvrácená a bledě to vypadá i se školstvím. Za ostudné pro Slovensko považuji jeho zablokování rezoluce (spolu s Maďary) proti násilí policie proti demonstrantům v Gruzii stejně jako obstrukce směrem k Ukrajině. Dnes nechává mlátit proruská vláda svoje občany v Gruzii, zítra možná stejný lidský póvl nařídí mlátit svoje občany na Slovensku. Tak už to ve světě chodí.

Zdá se, jako by Slovensko tvrdě spalo. Má "najvyšší čas, aby sa prebralo!".

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

