Laudát (KAN): Že mají ideály? Zapomeňte

reklama

Když vystupovali Piráti na vrchol žebříčku popularity, byl jsem jeden z mála, který nadšením neskákal. Mládí není kvalifikace, politika je bohužel dnes už jen o divadle, nikoli o výkonu. Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22909 lidí

Poslední chování Hřiba ve věci uprchlíků snad konečně otevře oči všem. To, co předvádí s uprchlíky v Praze je odporné. Máme plno, dělejte si. co chcete, ať se postará někdo jiný. Ani nepočkal dva dny na jednání s premiérem, ale uprchlické centrum uzavřel už ve středu. Hodnoty, nehodnoty, blíží se pražské volby. V takových případech lituji, že jsem z politiky odešel. Hřibova kolegyně ve Sněmovně Richterová už by o sociálních věcech nesměla ani ceknout, nebo by to ode mě schytala. Je snad něco horšího, než říci matce utíkající z válečného pekla ruských nácků s malými dětmi v náručí a jednou igelitkou NE!? Současné vedení Prahy je neschopné cokoli organizovat a řídit. To se bohužel právě promítlo i do řešení věcí kolem běženců z Ukrajiny. Je pro mě zklamáním, že k vydírání vlády v této složité situaci se přidal i pardubický hejtman Netolický výkřikem: „Když Hřib zavře, tak my taky". Pořád si ukazujeme prstem na mnohem chudší země, než jsme my. Libanon se musel postarat o 3 milióny běženců, Turci také o obrovské množství. Jistě, 300 tisíc není málo, ale chovat se jako vyděrač, zvláště, když jde většinou o matky s dětmi a staré lidi? To chce hodně silný žaludek. Takže už mě ani snad nepřekvapují zlodějiny, které současným magistrátem otřásají. Možná by si měli nad vchod na mafiánském náměstí vyvěsit transparent „Nerušit, krademe" a přejmenování Mariánského náměstí legalizovat.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (KAN): Z keců bychom mohli postavit Čínskou zeď Laudát (KAN): Co bys dělal, chytráku? Laudát (KAN): Mám deprese z toho, kam to spějeme Laudát (KAN): "Za Babiše bylo líp" zabírá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama