Laudát (TOP 09): Marta ještě nepochopila, že je ministryní

Spotřebitelé těšte se: V jednom rozhovoru jsem zaregistroval názor novopečené ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, že ochrana spotřebitelů je už tak velká, že znemožňuje zákazníkům právo volby. Po dobu jejího kralování v resortu se asi přehledného moderního zákona na ochranu spotřebitelů stěží dočkáme. Jen nevím, v čem je znemožněno právo volby? V době, kdy se někteří výrobci neštítí dosáhnout zisku i za cenu poškození zdraví velké skupiny obyvatel, kdy sekají do potravin jednu chemickou náhražku za druhou, kdy se do tradičních výrobků melou odpadové separáty apod. asi má spotřebitel čuchat, co kdo do daného výrobku nasypal? A to nemluvím o průmyslových spotřebních výrobcích, jejich bezpečnosti, spolehlivosti. Kdysi jsem se názorově s paní ministryní potkal ve věci omezení prodejní doby u prodejen nad 200 m2 a u nesmyslného zákona o významné tržní síle. Doufám, že se pokusí alespoň tyto dva nesmyslné zákony, když ne zrušit, tak alespoň modifikovat.

Ing. František Laudát



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Laudát (TOP 09): Babišovi kauza "králíci" nevadí Laudát (TOP 09): Hamáček páchá sebevraždu Laudát (TOP 09): Babiš je problém, ne Poche Laudát (TOP 09): Od spálené země ke spáleným trenýrkám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV