Lebloch (SPO): A je vymalováno

01.02.2018 6:37

Máme to za sebou. S dobrým koncem. Někde jsem zaslechl, že volební účast 66,6 procent je satanským číslem a nepřinese to tedy nic dobrého. Nevím,jestli to nebyl další - teď již povolební útok na zcela demokraticky zvoleného prezidenta.