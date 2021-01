Lednická (Piráti): Kompenzace nebo úplatek?

reklama

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo tiskovou zprávu o kompenzaci ve výši jeden milion korun pro každou obec, na jejímž území probíhal průzkum kvůli vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Byl by to krok chvályhodný, kdyby se tak stalo poté, co obce budou s průzkumem a následně s vybudováním hlubinného úložiště souhlasit.

Bohužel právě souhlas obcí s vybudováním úložiště je to, čeho se ministerstvu a Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nedostává. Vláda krátce před Vánoci schválila usnesení o pokračování průzkumných prací na čtyřech doporučených lokalitách - dvě z nich, Horka mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí a Hrádek u Jihlavy se nacházejí na Vysočině.

Jak už jsme v minulosti upozorňovali, obce v lokalitách Horka a Hrádek s vybudováním hlubinného úložiště v jeho současné podobě nesouhlasí. Bohužel jejich názor ministerstvo a SÚRAO neberou v potaz. Zvláštní zákon, kterým budou stanoveny mj. postupy, jak zajistit respektování zájmů obcí, také ještě není v platnosti.

Proto se kompenzace, poskytnuté krátce po usnesení vlády ve věci průzkumných prací, jeví spíše jako úplatek - navíc s příslibem dalších úplatků v budoucnu. V tiskové zprávě totiž můžeme číst vyjádření ministra Havlíčka: „Hlavní kompenzace pro obce, na jejichž území by potenciálně mohlo nýt hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, teprve budou, a to samozřejmě zejména tam, kde budou pokračovat průzkumné práce.”

Možná by mělo MPO místo kompenzací více naslouchat obcím a jejich zastupitelům v tom, zda vůbec mají o vybudování úložiště zájem, případně co konkrétně by potřebovaly pro to, aby s vybudováním hlubinného úložiště souhlasily. Nejde ale jen o obce - souhlasit by měly i kraje, na jejichž území by mělo úložiště vzniknout. Je to jedna z otázek, kterou v rámci našeho působení v krajském zastupitelstvu aktivně řešíme.

Psali jsme: NKÚ: Do přípravy úložiště radioaktivního odpadu investoval stát už téměř dvě miliardy. Zatím nemá jasno ani v tom, kde by mělo vzniknout Herbrych (KDU-ČSL): Našli moji rádcové úložiště? Správa úložišť radioaktivních odpadů: Zahraniční i domácí odborníci se v Praze shodli na nutnosti hlubinného úložiště Lampiony smrti? Jaderná skládka za humny je stále ve hře. Co jsme zač, že to tu necháme dětem!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.