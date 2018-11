Levová (SPD): Rusko nebo USA? Santa Claus nebo Děda Mráz? Státní vyznamenání a Nohavica?

Včera jsem se dočetla, že Jakub Janda z Evropských hodnot napsal: „ Je potřeba konečně začít odpor proti ovládání našeho státu nepřátelskými diktaturami.“ Asi vám nemusím vysvětlovat, že nepřátelskou diktaturou myslel Rusko.

V pořadu 168 hodin jsem zase shlédla nadávky pětice většinou umělců, kteří kritizovali písničkáře Nohavicu za přijetí Puškinovy medaile od prezidenta Putina.

Tak jsem si udělala malý rozbor amerických a ruských ocenění, které získali různé osobnosti ČR a světa.

Ruské nebo sovětské ocenění:

Leninův řád - Armand Hammer, přítel amerického prezidenta Reagana a ředitel nadnárodní firmy Occidental Petroleum

Leninova cena míru – Josef Hromádka, teolog a Ivan Málek, lékař

Hrdina Sovětského svazu – Vladimír Remek, kosmonaut

Ocenění USA:

Zlatá medaile kongresu – Jan Pavel II., papež a Dr. Václav Vojtěch, polárník

Prezidentská medaile svobody – Václav Havel, prezident a Angela Merkelová, prezidentka

Záslužná legie (nejvyšší americké vojenské vyznamenání) – generál Petr Pavel

No a teď se můžeme napříč republikou začít handrkovat, kdo je které velmoci přijatým oceněním zavázaný, jak nás poučili včera v pořadu 168 hodin. Já si třeba nechci ani představovat, co by se tady dělo, kdyby Putin ocenil třeba našeho generála Opata z Ministerstva obrany. Stejně jako americký prezident Bush ocenil Václava Havla.

A teď se pojďme podívat na přímé ovlivňování české kultury a společnosti. Dovedete si vážení čtenáři vůbec představit, že bychom organizovali vánoční večírky a besídky s ruskou jolkou a Dědou Mrázem? Ne? A proč? Vždyť Santa Clause jsou tyto večírky plné. O obchodech se nebudu ani rozepisovat. Kolik vašich dětí vyřezává nebo zdobí v mateřských školkách a školách dýně při příležitosti Halloweenu? To není stejné jako vánoční maškarní s jolkou za komunismu? To není podsouvání cizí kultury už i do školek a škol? A co teprve Sv. Valentýn?

A nakonec o zmíněném ovlivňování prezidentské volby letos. Pan Janda míní, že Rusko zasahovalo do voleb, což je prý špatné a nepřípustné. Prý bychom měli vytvořit sněmovní komisi, která ruský vliv a peníze plynoucí do naší politiky prošetří. No, musím vám všem vážení připomenout, jak probíhalo ovlivňování voleb ze strany USA a dalších zemí. Tak například německá vláda věnovala 5 miliónů dolarů do prezidentské kampaně Clintonové. Clinton v roce 1996 vyslal „misi“ amerického týmu volebních poradců do Moskvy, kde pomohli Jelcinovi vyhrát prezidentskou volbu. Poradce platila americká strana. Američané ovlivňovali volby v Iráku, Chile a dalších zemích, Saudská Arábie poslala 10 miliónů dolarů do kampaně Clintonové. A tak bychom mohli pokračovat.

A jediné v čem souhlasím s p. Jandou je, že až se rozhodne, kdo dostaví Temelín, tak bude klid. Problém s Ruskem zase usne.

