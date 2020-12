Lipavský (Piráti): Jak ochráníme čínské občany, kteří jsou režimu nepohodlní?

reklama

Vážený pane vicepremiére,

já jsem podal písemnou interpelaci, která šla zároveň v obdobném znění na Ministerstvo zahraničních věcí a na Ministerstvo spravedlnosti, s tím, že je to vlastně otázka, která jde napříč přes tyto tři rezorty, včetně toho vašeho. Protože jeden rezort - Ministerstvo zahraničí je odpovědné za to, jakým způsobem máme vztahy s okolím a vyhodnocuje jaksi informace. A 1. července byl přijat ten nový bezpečnostní zákon v Hongkongu, který zásadním způsobem proměnil politickou situaci a to, jaký je vlastně stav práva v Hongkongu.

Pak zde máme Ministerstvo spravedlnosti, které je gesčně odpovědné za ujednání různých těch smluv. A ve svém důsledku je to i ministr spravedlnosti, který vlastně rozhoduje o vydávání do zahraničí. Ale potom podstatnou roli hraje vlastně i rezort Ministerstva vnitra, pod kterého patří policie, která je faktickým vykonavatelem v situaci, kdy dochází k předávání těch osob. Ale zatímco v situaci, kdy je někdo odsouzen - a bavíme se o výměně vězňů, tak ta situace je pokryta poměrně dobře, tak já tam prostě vnímám, že je tam jakési slepé místo, nebo do určité míry slabina celého systému, a to je vlastně žádost o předběžné zadržení. Protože my jsme dneska s Hongkongem ve stavu, nebo vlastně s Čínskou lidovou republikou, která de facto již plně ovládla Hongkong, fakticky, tak pokud přijde takováto žádost, tak naše policie jde a okamžitě ty lidi ztotožňuje a nějakým způsobem je vlastně i může zadržet.

Což situaci, kdy se jedná o lidi, kteří jsou politicky pronásledováni, z politických důvodů - a dost často toto politické pronásledování probíhá na základě vykonstruovaných obvinění, viz příklad pana Joshua Wonga, který je obviněn z nějakého typu kuplířství - tak to jsou tresty a zločiny, které samozřejmě v obou zemích jaksi v těch právních řádech existují a nikdy není ten člověk stíhán za politickou záležitost. Vždycky tam je, nebo víceméně vždycky se tam hledá, nějaký paragraf, protože i pro ten totalitní režim je to jednodušší, když jej stíhají a odsoudí za jaksi věc, které je celosvětově uznávaná.

Takže já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem si myslíte, že by tato problematika měla být řešena a co udělat pro to, aby když sem budou jezdit lidi, kteří jsou čínskému režimu nepohodlní, tak aby neměli obavy z toho, že vlastně je může nějakým způsobem ten čínský režim šikanovat i na území České republiky.

Děkuji.

