Lipavský (Piráti): Láska je láska. Rozbijme tabuli nenávisti, ignorace a předsudků

Láska je láska. Dva dospělí mají mít šanci vyjádřit lásku svobodně a jakýmkoliv způsobem, který je jejich srdci blízký. Proto mi bylo velkou ctí, že jsem dostal možnost promluvit na pražském happeningu za rovnost manželství. Iniciativu plně podporuji a organizátorům z hnutí Jsme fér moc děkuji za projevenou důvěru a pozvání.

Stejné právo všech mužů a žen na manželství plně podporuji. Proč? Láska je láska. Nepřísluší se jí dávat přívlastky, či ji dělit do odlišných škatulek. Všichni jsme byli stvořeni stejně. Cítíme stejně, prožíváme stejně. V žilách nám koluje krev. Logicky tedy i láska, kterou dáváme svým drahým je stejná. Stejně hodnotná.

Rovnost je zakotvená i v naší ústavě. Všichni Češi mají stejný nárok na stejnou právní ochranu. Všichni Češi mají nárok na stejné zacházení, bez ohledu na to, koho milují, či kdo miluje je.

Je tedy pro mě nepochopitelné, aby jedno rozhodnutí vytvářelo propasti tam, kde nejsou a nikdy by být neměly. Svět, kde jsou něčemu tak přirozenému a krásnému, jakou jsou dva lidé, kteří spolu chtějí strávit kus života, kladeny do cesty umělé a směšně odůvodněné překážky, je smutné místo. Přesto věřím, že změna je možná. Je v našich silách pohnout s myslí a srdcem těch, kteří rovnost neuznávají.

Jsem přesvědčen, že nastane den, který ukončí nejistotu stovek párů, které se bojí budoucnosti, protože neví, zda jejich svazek někdy bude v očích státu vnímaný jako legitimní. Kteří neví, zda budou mít nárok vidět děti, které teď společnými silami vychovávají. Zda mohou navštívit partnera v nemocnici. Jak budou řešit finanční a majetkové otázky v případě nečekaných událostí.

Věřím, že jednoho dne se nám podaří dosáhnout vítězství pro všechny páry, které zatím stále neúspěšně bojují za svá základní občanská práva. Bude to vítězství i pro děti, jejichž rodiče jsou diskriminováni a není na ně nahlíženo jako na rovnocenné. A bude to vítězství pro jednoho každého z nás, který věří v to lepší v lidech. Kdo věří, že láska a otevřenost musí zvítězit na předsudky a nepochopením.

Nebude to snadné. Změny na cestě za rovností často přicházejí pomalými krůčky. A jsou vykoupeny časem, energií a obdivuhodným úsilím oddaných lidí, kteří nejsou lhostejní. O to cennější, o to slavnostnější ale bude den, kdy bude toto společné úsilí oceněno.

Pevně věřím, že jeden z těchto dní přijde už brzo. K tomu je ale třeba podpora od jednoho každého z vás. Vyprávějte své příběhy a důvody, proč podporujete manželství pro všechny na sociálních sítích. Dělejte videa, postujte fotky. Nebo přinejmenším komentujte, lajkujte a sdílejte do svých sociálních bublin příspěvky ostatních. Nechte svůj hlas slyšet. Nebuďte lhostejní k útlaku a neférovosti.

Pomozte svému okolí pochopit. Pomozte celé naší zemi si uvědomit, že láska, je láska. Je před námi stále spousta drobné, každodenní práce, ale změna je na dosah.

Je to jako házení kamínků do skleněné tabule. Pokud vytrváme, časem se objeví praskliny a jednoho dne se celá tabule rozpadne. V tomto případě tabule nenávisti, ignorance a předsudků, která rozděluje naši společnost. Jakákoliv pomoc se počítá.

Autor je poslancem Sněmovny PČR za Českou pirátskou stranu.

Zdroj: Pirátské listy

Jan Lipavský Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rodič jedna, rodič dva. Ukázka blbosti. Zdechovský je zděšen, jaký drajv tento „pokrok“ nabral Na Malostranském náměstí proběhl happening za manželství pro všechny Babiši, podpoř gaye! píší Jančura, Česká spořitelna, Vodafone... A které další firmy? Zkušenosti z Francie: Homosexuálové získali právo na manželství. A další požadavky se jen hrnou. Kdo je proti, je homofob

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV