Lipavský (Piráti): Máme řadu příkladů, kdy stát selhal v ochraně národního bohatství

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Děkuji za slovo.

Mám velikou radost, že se zákon o prověřování zahraničních investic dostal do třetího čtení. My jsme z opozice tento zákon dlouhodobě podporovali a snažili jsme se o to, aby jej Sněmovna projednala řádně, ale bez zbytečného zdržování.

Je naprosto zásadní tuto normu přijmout, abychom měli nástroj tak, jak říkal pan vicepremiér, abychom měli nástroj, jak si i ohlídat klíčové investice a investice do klíčových odvětví a oborů, které mají vliv na obranu České republiky. Jsem velice zvědavý, až ten zákon projde. Doufám, že v Senátu nebude žádný problém. A až ten zákon projde, jak jej začne český stát naplňovat.

K tomu, aby jej stát začal naplňovat, je potřeba několik věcí. Musí tomu dát opravdu na vládní úrovni prioritu, příslušná ministerstva si musí vybudovat dostatečně silný aparát k tomu, aby to prověřování investic skutečně probíhalo, aby to nebyla jenom nějaká formalita na papíře a vláda potom musí mít tu politickou odvahu jít a být schopna říct, že například nějaká strojírenská firma nesmí skončit v ruských rukou tak, jak se to stalo letos na podzim v případě odprodeje jedné z fabrik ze Strnadova impéria.

Historicky máme celou řadu příkladů, kdy například jednu společnost, vyrábějící letadlo L-410 koupili ruští vlastníci. Dneska se ty plány přesouvají na Sibiř, letadla na Sibiři z českých hlav budou sloužit ruským výsadkářům. To jsou zcela konkrétní příklady, které můžeme doložit, kdy český stát selhal v ochraně, řekněme, toho národního bohatství, toho našeho know how v průmyslu, protože i to je součást naší obranyschopnosti.

A také jsem zvědavý, jak budeme takovou tu normu aplikovat v případě toho megatendru na jednu elektrárnu Temelín II, kde bezpochyby také přijdou nějaké zahraniční investice do českého průmyslu, jak bude... Ano, ano, pane vicepremiére, mluvím o Dukovanech. Jak bude český stát silný při ochraně domácího průmyslu z bezpečnostních důvodů.

Takže my ten zákon podporujeme, my to vítáme, jsem za to opravdu rád, je to věc, na které se shodneme. Proto budeme pro tento návrh hlasovat, proto jej podpoříme, nepodpoříme většinu těch pozměňovacích návrhů, které ten zákon rozmělňují, a budeme velice bedlivě sledovat, jak vláda České republiky tuto normu naplňuje.

Děkuji za pozornost.

