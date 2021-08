Liška (STAN): Nezapomínejme na to, co vláda Andreje Babiše nezvládla. Chyb bylo moc

Schopnost rychle zapomínat na to špatné je způsob, kterým nás příroda obdařila jako ochranu před škodlivým stresem a strachem. Když se to však spojí s médii, kde je zpráva stará víc jak 24 hodin už nezajímavá, a kde systém neustále přebíjí naše vědomí obrovským množstvím nových a nových informací, tak vzniká pro demokratické volby docela smrtící kombinace.

reklama

Volby mají být soubojem názorů, programů a schopností, ale také zhodnocením čtyřleté práce dosavadního vedení. U nás už je obvyklé, že volby vyhrávají lži a přetvářka. Programy a názory nikoho příliš nezajímají. Stačí když máte prostor v médiích a dokážete zalhat tak uvěřitelně, že se řada voličů ani nenamáhá informace ověřit.

Značná skupina voličů je z generací vychovaných nedemokratickým režimem. Ti kvůli tomuto systému nemuseli řadu věcí vůbec řešit. Měli totiž jistotu, že svoboda má své meze, a stát za nás řadu věcí vyřeší. Osobní odpovědnost tím ztratila na významu a člověk si snadno zvyknul na to, že všechno, co potřebuje, mu dá stát. Moc jsme toho neměli, ekonomicky to bylo neudržitelné a podle toho to dopadlo.

Mladší generace je buď nad věcí, stará se jen sama o sebe a politika není cool, nebo je reprezentována skupinou lidí, kteří mají plno práce a starostí o to kde bydlet, či si najít perspektivní práci.

V posledních letech to může vypadat tak, že se stát opět začal více starat o své občany, vodí je za ručičku, pomáhá jim zlepšit třeba finanční situaci. Důležité ale je, zda si to můžeme vůbec dovolit. Je to jako v rodině, buď utrácíte tak na co máte, nebo utrácíte na dluh. Žití na dluh ale může skončit špatně, pokud své síly přeceníte. Důkazem je u nás statisíce exekucí, kvůli kterým spadli tito lidé na úplné dno.

Ono je to tak, že každý stát musí udržovat jakousi společensky únosnou míru životní úrovně svých občanů. Řada seniorů má třeba pocit, že jedině současná vláda jim dává jistotu růstu penzí, ale to není pravda.

Každá rozumná vláda má také odpovědnost za to, že únosnou míru životní úrovně svých občanů zachová i dlouhodobě a nejenom dnešním seniorům, ale i jejich dětem a vnoučatům. Každý volič, a to i senior, má svou míru odpovědnosti za to, co bude kolem nás třeba za 10 či 20 let.

Setkávám se s voliči často a není výjimkou, že je některým seniorům lhostejné, co se dělo ještě před pár měsíci, kdy naprosto špatnými rozhodnutími umírali na covid především senioři, kdy řada lidí neřeší, že se bohatství naší země ztrácí v dluzích, které nás jednou doženou a už i dohání. Protože si málokdo uvědomuje, že sice důchody narostly, ale současně také výrazně roste inflace, která znamená zdražování. Neřešením některých priorit se nám zdražuje řada nákladů, třeba na bydlení. Byty jsou nedostupné, levná práce negeneruje vyšší příjmy, a tedy i schopnost více utrácet. Stát se v zájmu populismu dobrovolně připraví o stamiliardy příjmů, které nemá čím nahradit a výsledkem bude, že ta “dobrotivá vláda” nakonec způsobí nikoli zlepšení naší životní úrovně, ale její výrazné a dlouhodobé zhoršení, zdražení našich nákladů, a nakonec ještě přijdeme o řadu současných služeb na které jsme od státu zvyklí. Třeba u seniorů nebo osob závislých na sociální pomoci, kterým bude nutné krátit různé příspěvky, protože na ně prostě nebude.

Úmyslně nerozebírám ty nedávno špatné zkušenosti, kdy jsme kvůli špatnému vedení naší země byli na nelichotivé špičce ve světě v počtu úmrtí. Tehdy jsme zažívali nebývalý chaos a nejistotu našeho bezpečí, a to jen proto, že politici nechtěli poslouchat vědce a odborníky, což je ostatně úplně stejné jako skutečnost, která provází i ekonomickou správu naší země, kdy naprostá většina ekonomů varuje před tím, co vláda dělá.

Petr Liška, starosta Malých Žernosek a lídr STAN pro parlamentní volby v Ústeckém kraji

Zdroj: starostove-nezavisli.cz

Psali jsme: „Já se Pirátům nezodpovídám!“ Zákon o dávkách: Rozkol v PirSTAN. Nálet na senátora, je veselo Rakušan (STAN): Otočme list Politici cílí i na Vietnamce. V Praze je k vidění první billboard v jejich mateřštině Ahoj, já jsem Ivan. A já Vítek. Pirátostan vyjel s videem ve stylu „Čau lidi“. Takto to dopadlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.