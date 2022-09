Lochman (STAN): Minulá vláda dostala od NKÚ za rozpočet 2022 drtivé hodnocení

reklama

Děkuji vám, pane předsedající. Jsem rád, že jsme se konečně dostali do rozpravy. Milí přátelé, chtěl bych reagovat prostřednictvím předsedajícího na pana exministra Brabce. Vy jste říkal, že pan ministr Síkela chce rozvrátit veřejné finance. Tak já bych se chtěl zde podívat jenom na hodnocení NKÚ za rok 2021. Teď jsem si to přečetl v médiích. Minulá vláda dostala od NKÚ za rozpočet 2022 drtivé hodnocení, upozornění, že se Česko zadlužilo nejvíc ze všech zemí z Evropy. To jste dokázali.

Co jste nedokázali? Nedokázali jste sem dostat Rosatom do výběrového řízení, ač se vám to snažilo, na naše jaderné elektrárny. Co jste nedokázali? Nedokázali jste zajistit plynovod z Polska, abychom byli více nezávislí na Rusku. A paní kolegyně, prostřednictvím předsedajícího, která jste tu tak emočně křičela o tom, že Putin nemá nic společného s energiemi, podívejte se prosím na to, kolik plynu teklo do Evropy a kolik neteče nyní.

Tolik krátce na úvod a věřím, že budeme mít plodnou diskusi a že ty všechny návrhy, které pan ministr Síkela a ministerstvo MPO připravilo, které doufám, že po 9. září se začnou proměňovat v další úroveň skutků, protože my víme, že tady je před námi, doufám, zastropování na evropské úrovni, je před námi také vytvoření tzv. single buyer, tedy státního obchodníka, tak to budou ty kroky, které povedou ke stabilitě energie. A máme zde také úsporný tarif. A záleží akorát, kolik se do něj nalije, abychom lidem přispěli. Mimochodem, když mám ještě 15 sekund, nenašel jsem nic o tom, že byste nějakým způsobem chtěli zestátnit kritickou energetickou infrastrukturu ČEZ. Nic takového se nedělo a nyní o tom slýcháváme, ale co se dělo 8 let, nevíme.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



