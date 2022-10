Lochman (STAN): Výzva IROP obcím nabízí možnost koupit nízkoemisní vozidla

reklama

Pěkné dopoledne, vážení kolegové a vážená paní předsedkyně.

Jako předseda podvýboru pro dopravu bych chtěl krátce okomentovat tuto normu. Jak už bylo řečeno, tato norma měla být projednána už v minulém volebním období. Měla být transponována do 2. srpna 2021. My tady máme zpoždění rok a dva měsíce a ač Evropská komise prodloužila tuto lhůtu do 6. 9. 2022, tak ani to nestihneme a už bylo zahájeno to sankční řízení vůči České republice.

Tady bych chtěl říct, že tedy doděláme věc, kterou minulá Sněmovna nestihla. My ji napravujeme a současně je vidět, že kdybychom tu měli méně obstrukcí, tak to stihneme rychleji. Já bych chtěl požádat, abychom i v případě všech dalších transpozic a mezinárodních smluv se snažili ty lhůty maximálně dodržet, jinak sami přivádíme naši republiku do nepříjemných momentů, kdy nastává sankční řízení a opravdu nyní tato Sněmovna napravuje tu chybu dřívější. To je k tomu procesu.

Někteří kolegové se mě ptali, jestli jsme poslední nebo ne. Tak přátelé, ano, jsme poslední. V rámci EU už zůstalo akorát Bulharsko a Maďarsko s námi, kteří zatím netransponovali tuto normu, tedy nepřijali ji do svého právního řádu, a to proto, že oni nemají zákon, takže oni vytvářejí speciální zákon.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže oni vytvářejí speciální zákon. My tu novelu můžeme udělat, nicméně trvalo nám to nejdéle. Tak v tomto máme opravdu jako mizerné vítězství, protože se to v minulém volebním období nestihlo schválit.

Jinak k tomu obsahu bych chtěl dodat, že všichni chceme dýchat čerstvý vzduch, všichni chceme, aby veřejná doprava ve městech neprodukovala příliš emisí. Takže tady je to rozhodně správný směr.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 18% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 82% hlasovalo: 4576 lidí

Nicméně já jsem toto konzultoval s několika provozovateli, několika obcemi, městy, provozovateli veřejné dopravy. A musím zde upozornit na to, že tím, že zde došlo ke zpoždění a schvalujeme to výrazně později, tak si také musíme uvědomit, že některé obce, některá města, které provozují pouze autobusovou dopravu, tak mohou mít problém s harmonogramem, protože už příští rok budou muset provést soutěž, aby rok 2025 stihli.

Ta větší města, které mají kolejovou dopravu nebo mají trolejbusy, tak tu normu naplní. Ti, kteří ji nemají, tak mohou mít problém s tím, že tu normu, kterou mají dodržet, tak prostě budou mít problém dodržet, protože mají naftové autobusy, i když s velmi vysokou, s vysokou nebo s nízkou hladinou emisí. Prostě nebudou mít dostatečnou infrastrukturu na vodík nebo bezpečnou infrastrukturu na bateriové, na bateriový pohon. O tom už mluvil pan ministr. Jsem rád, že ministerstvo, MPO ve spolupráci s MMR bude připravovat tuto infrastrukturu.

Mimochodem je zde i výzva IROPu, která obcím nabízí možnost koupit si vozidla, která jsou nízkoemisní. A ta výzva nyní je vyhlašovaná právě přes Ministerstvo místního rozvoje. Takže to jsou ta opatření, která odsud z Poslanecké sněmovny můžeme říci našim kolegům na obcích, že jsou pro ně připravena.

Nicméně jako předseda podvýboru pro dopravu musím upozornit na to, že ten harmonogram je opravdu napjatý. A jestli mají pro tu městskou dopravu to ty obce a kraje zajistit, tak s tím budou bojovat. Počítejme s tím, že z území, z jednotlivých krajů a obcí nám budou chodit připomínky o tom, jak to mají splnit, o tom, že doprava se prodražuje.

A možná bude stát i za to, abychom mluvili s Evropskou komisí a například požádali o nějaké, o nějaké přechodné období, které by tuto normu upravilo. Každopádně, jak jsem řekl, my bychom ji schválit měli. Mimochodem v hospodářském výboru byli všichni pro, jak zčásti koalice, tak zčásti opozice, tedy jednoznačně je podporována. A jak jsem řekl, bohužel zde je zpoždění a už probíhá sankční řízení vůči České republice. Takže čím méně obstrukcí, tím rychleji zákony zvládneme a tímto o to zde žádám.

Pěkné dopoledne.

Psali jsme: Lochman (STAN): Prostě tady někdo rozbil prasátko a nechal tam haléře Lochman (STAN): Minulá vláda dostala od NKÚ za rozpočet 2022 drtivé hodnocení Lochman (STAN): Bez tohoto zákona další stabilitu nezajistíme Lochman (STAN): Další dva tři roky bude rozhodně potřeba dopravní rozpočet posílit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama