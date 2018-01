Loukota (TOP 09): Buďme optimističtí a aktivní, nic není ztraceno

Když se volební účast zastavila na tom symbolickém čísle, tak to asi ani jinak dopadnout nemohlo. Miloš Zeman bezprostředně po svém vítězství ukázal, že styl rozhodně nezmění. Je to promarněná šance, ale přijde další a těch 2,7 mil. hlasů dává naději, že je tu hodně lidí, kteří to chtějí jinak. Mladší a vzdělanější ve své většině volili Drahoše, to je budoucnost, i když je třeba pochopit i opačný pól voličského spektra a zapracovat na kritickém myšlení. Cílené dezinformace a lži zafungovaly, nejen o migraci. Zeman by si měl na standartu dát strach vítězí.

Dostáváme se do fáze, kdy bude opravdu důležité, jak zafunguje občanská společnost, zda si nechá vše líbit, pak bude demokracie ohrožena a to nesmíme dopustit!

Buďme optimističtí a aktivní, nic není ztraceno

MICHAL LOUKOTA, PŘEDSEDA MO TOP 09 TURNOV

Psali jsme: Pane Drahoši... Opravdu ne, vzkázal analytik k plánům profesora Sláma z bot koukala! Režisér Jiří Adamec o Drahošovi a prohře se Zemanem Lidé mají sedm dní na zpochybnění voleb prezidenta Podnikatel se ozval: Volil jsem Jiřího Drahoše. Ale ta ukřivděnost je trapná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV