Luzar (KSČ): Co se změnilo, že bychom neměli prodloužit nouzový stav?

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

zaznělo tady mnoho slov. A já jsem si doposud myslel, že když tady diskutujeme, tak máme přečtený krizový zákon, máme přečtený zdravotní zákon, víme, do čeho jsme tuto republiku uvrhli. Ano, je to velice závažný stav, vyhlásit nouzový stav na celém území České republiky. A jsme si vědomi všech rizik a všech zodpovědností, před tímto zákonodárným sborem stojí. Za celou tuto dobu diskuse od začátku jsem spíše nabyl dojmu, že chceme tento stav již hodnotit, že chceme najít viníky, že chceme najít zodpovědné a že chceme mnohdy dělat politické závěry.

Já jsem rád, že to tady zaznělo z úst ministrů, že hovořili, že na hodnocení bude času dost. Ano, na hodnocení bude času dost a věřte mi, že bude velice, velice podrobné, protože všechny takovéto události živelného charakteru se ve všech odborných vědeckých vysokoškolských ústavech neustále probírají a dělají se analýzy, dělají se studie a připravuje se na příští okolnosti. Toto je všechno před námi. Pevně věřím, že se do toho hodnocení zapojí i právnické fakulty a další, které to zhodnotí z důsledků vůči zákonům a právu.

Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 10157 lidí

Ale vracím se k tomu, proč jsme tady. My máme vyslovit souhlas s prodloužením nouzového stavu. Nouzový stav jsme schválili drtivou většinou, ne-li všech, nedíval jsem se do stenozáznamu, přítomných poslanců. Schválili jsme ho pod dojmem nějakých informací, pod dojmem stavu, který je před námi, a schválili jsme ho jako řešení určité situace. Ptám se, změnilo se něco? Co se takového změnilo, že bychom neměli prodloužit nouzový stav? Je tu někdo přítomen, kdo by řekl, já si myslím, že ten koronavirus je na ústupu, zrušme nouzový stav? Myslím si, že není. Tak o čem se tady tak dlouho bavíme? Ano, relevantní je debatit o tom, jestli má být celých třicet dnů. Já jsem přívržencem do třicátého, ale jsou tady i kratší termíny. Toto je absolutně relevantní, můžeme tyto debaty vést, ale měli bychom už dávno o tom hlasovat, protože těch debat, které tady se rozehrávaly, bylo přespříliš a chápu, je zde asi televizní přenos, ale lidé čekají ten výsledek a hlavně ty následné zákony, které přijdou a které jim mají pomoci v této těžké situaci. A pokud by tu byl pouze někdo, kdo nesouhlasí s nouzovým stavem, tak bych očekával, že tady vystoupí a řekne důvody, ale nikdo tady takový nebyl, co by s tím nesouhlasil, takže si myslím, že tady opravdu vcelku zbytečně debatíme tak dlouho.

A druhá věc, která tady zazněla, a kvůli které hlavně vystupuji. Zaznělo tady, že díky předsedajícímu kolegovi Okamurovi, jeho prostřednictvím, do České republiky míří lék, lék na koronavirus. Chci tady všem říci - lék na koronavirus neexistuje! Není! To, co se tady snaží různé farmaceutické firmy dávat, jsou pouze přípravky, které možná budou fungovat. Ty studie jsou obvykle opřeny o informace z Číny, která tyto věci testuje. Tento lék v Japonsku byl testován na nějakých 380, 400 pacientech s rozporuplnými výsledky. Já si opravdu nepřeji, aby v této době byl český občan považován za pokusnou myšku, na které se budou zkoušet nevyzkoušené přípravky, jestli náhodou budou fungovat. Zvlášť, když jsem si přečetl výstup, který byl zveřejněn z japonských médií, která se velice opatrně vyjadřovala o tomto léku a zpochybňovala jeho efektivitu a účinnost.

Takže bych prosil všechny, aby nemátli české občany. Lék na tuto chorobu opravdu není a doufejme, že se ho podaří objevit.

Děkuji.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Luzar (KSČM): Bohužel se ukazuje, na čí straně Česká národní banka stojí Luzar (KSČM): Nulová tolerance je dlouhodobá zákonná tradice Luzar (KSČM): Navrhujeme zapojit do zákona tzv. finanční půjčky Luzar (KSČM): I vláda byla podvedena, nejen občané, nejen nájemníci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.