Luzar (KSČM): Alibi si ministři budou vždycky hledat

Dámy a pánové.

Nechtěl jsem zneužívat funkci zpravodaje, chtěl jsem se přihlásit touto formou diskuse.

Tento zákon je kompromisní zákon. Nelíbí se mi trošičku ta argumentace, která tady zazněla ohledně alibi. To alibi si ministři budou vždycky hledat. Ale je tady aspoň naznačen klasický postup výběrového řízení, klasický postup toho, jak ty funkce jsou obsazovány. A jeho dodržení je někde dáno. A je možno ho kontrolovat. Ten minulý postup, který je obecně uplatňován, toto neumožňoval. A pokud bych měl vašim prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Stanjurovi, to alibi by fungovalo, pokud by to bylo hned následně po jmenování toho člověka, kdyby propadl úplně z nějakých důvodů. Ale samozřejmě ohledem času každý v té řídící funkci nebo v té manažerské funkci, popř. dozorčí funkci, podle typu, kde bude, bude reagovat na aktuální věci. Z toho se ministr prostě vyvléct nemůže, že tam má své lidi, které zastupují stát, pokud je to státní, popř. polostátní organizace. A nemůže se zbavit té zodpovědnosti, jak za tu politiku, která sice nebude asi přímo definována ze zákona. To znamená tu vlastnickou politiku státu. Ale ani za ty lidi, kteří tam zastupují stát. A to by si ministři vždycky měli uvědomovat. Já si myslím, že si to uvědomují, že když přebírají ministerstva, tak to ministerstvo má nějaké podniky, má nějaké zastoupení v těchto podnicích a musí dbát na názor a zájmy státu, protože tam ti lidé nejsou sami za sebe. To je zase apel na druhou stranu těch, co hovoří o tom, že tam mají být samí odborníci, že to mají být lidé jenom z tohoto odborného pohledu. No, ne. S tím bych nesouhlasil.

Oni jsou tam za český stát. Za ministerstva. Mají razit politiku státu v těchto organizacích. A to je základ. A samozřejmě ta odbornost k tomu přináleží. To je logické. Ale nerad bych se dočkal toho, že jenom z jejího odborného pohledu třeba na energetiku bude blokovat energetickou politiku státu v tomto podniku. To bych velice nerad, abychom se dočkali této situace, kdy člověk, který je nominant státu, by takhle postupoval. Protože on je přece odborník v té oblasti a on předává, dává větší důraz na environmentální situaci, kterou on jako odborník obhajuje oproti zájmu státu.

Čili ona je ta vyváženost a hledat v tom zastoupení a v té politice i v tomto zákoně, bude na budoucnosti a uvidíme, jak se bude vyvíjet. Samozřejmě tento zákon, ten návrh je apelem. Je apelem, který veřejnost poukazovala na ty minulostní - použiji-li výkaz aféry, asi ano. Je to možné použít. Ty minulostní případy, které se děly, a které znevěrohodnily mnohé členy v orgánech.

Z druhé strany chci upozornit na to, že tady máme nejenom ty řídící a výkonné, ale máme tady i dozorčí orgány. A tady zopakuji dlouhodobou politiku Komunistické strany Čech a Moravy, že my trváme na tom, aby v dozorčích orgánech bylo v rámci státních a polostátních podniků zastoupeno celá šíře politického spektra této sněmovny, abychom měli informace a měli možnost dozorovat, zdůrazňuji dozorovat, výkon státu v těchto organizacích, protože to je jedna z povinností nás politiků, a politiků opozice dvojnásob, abychom hlídali výkon práva státu v těchto organizacích.

Děkuji.

