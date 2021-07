Luzar (KSČM): Řekněme si, které politické strany chtějí jít na ruku exekutorské mafii

reklama

Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat, ale neustále se tady opakuje teritorialita.

Co stálo při základu novely občanského soudního řádu? Právě teritorialita. To bylo to slovo, kterým jsem se zaklínali jako poslanci, že chceme řešit ten problém vícenásobných exekucí u různých exekutorů a násobné náklady. Při projednávání třetího čtení jsme na to upozorňovali a KSČM jasně deklarovala, že chce teritorialitu zavést. Byli jsme ubezpečováni, že došlo možná k nějaké chybě, k nějakému šumu v tomto sále, že to vlastně většina také tak chtěla, ale v tom obrovském množství pozměňovacích návrhů to nějak nešlo, a byli jsme jako komunisté ubezpečováni, že se to napraví v Senátu, který toto zohlední. Dneska tu slyším, že senátoři byli přesvědčeni, že to neudělají, protože by se to vrátilo do Sněmovny a tady by to náhodou neprošlo. Tak si tady všichni řekněme, které politické strany v této Sněmovně chtějí zachovat teritorialitu exekutorů, tedy nechtějí zavést teritorialitu exekutorů.

Řekněme si to, které politické strany chtějí jít na ruku exekutorské mafii! A přiznejte se, kolegyně, kolegové, ze kterých politických stran tady jste, že toto, tu mantru opakujete najednou a hledáte alibi. Já tady za KSČM jasně říkám, že my jsme byli, jsme a budeme pro teritorialitu exekutorů, aby se ukončil ten mafiánský způsob vymáhání dluhů, násobných dluhů různých exekutorů a cestování lidí za likvidací svých exekucí. Přiznejte to. Pojďte tady postupně jednotlivá zástupci politických stran a řekněte - ne, my nechceme teritorialitu, my chceme zachování stávajícího stavu. Přiznejte to. Aspoň buďte tak čestní.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hrnčíř (SPD): Prosazujeme princip jeden exekutor jeden dlužník, tak zvaný princip teritoriality Výborný (KDU-ČSL): Pokud toto schválíme, uděláme důležitý krok k největší změně v exekucích v ČR Dramatický výstup Hilšera v Senátu: Tuto zemi ovládají gangsteři ve střetu zájmů Zabaveno! Squateři symbolicky zabavili kancelář exekutora Ivo Luhana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.