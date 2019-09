Luzar (KSČM): Vás nezajímají Palestinci, chápu, hrajeme si jenom na českém písečku

Já bych si dovolil vaším prostřednictvím ke kolegyni Černochové dodat, ať se zeptá Palestinců, jak vnímají okupaci, a oni vám to... Vás nezajímají Palestinci, chápu, hrajeme si jenom na českém písečku a cizí neštěstí nás nezajímá. Ale to byste měla trošku zvážit, protože je to samozřejmě taky národ a má taky svá lidská práva.

Co se týče rezolucí Rady OSN, tak si taky řekněme, že když už je přijata takováto rezoluce, to znamená, že ji přijali i zastánci obou dvou názorů, jak ty Spojené státy, tak ten Sovětský svaz potažmo Rusko, a vydiskutovali to. A toto jsou rezoluce OSN, které by měly být v mezinárodním právu závazné. Nejsou. Dobře.

Ale to nebyl důvod, proč jsem chtěl vystoupit. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Kalouska vaším prostřednictvím, který správně pojmenoval, že jsme politici. Ale abych byl dobrý politik, pane kolego, tak se potřebuji s těmi materiály seznámit. Stejně jak zákon je čistě politický, potřebuji ho dostat, potřebuji mít možnost diskutovat, potřebuji se seznámit s odbornými stanovisky lidí, kteří se touto věcí zabývají podrobně, abych se mohl jasně jako politik vyjádřit. Jestliže mi říkáte, že toto všechno mám opustit, protože je nějaké aktuální téma, že je tady nějaká organizace, kterou ani neznám, tu zkratku slyším opravdu poprvé, že tady se vyvíjí něco, že je tady usnesení, které nikdo nedostal, tak promiňte mi, toto není politika, toto je politikaření. Děkuji.

Psali jsme: „Mejdlo ČT“ ve Varech - vyjde najevo, kolik to stálo? Poslanec dal návod, komu mají lidé psát Ivan Bartoš chce sesazovat Okamuru z postu místopředsedy Sněmovny. Zaděláváme si prý na nového Baldu Já mám informace od lidí z Krnova... Vlastizrada. Klame tady! Komunista v rádiu vydeptal Hermana. A začala řežba Vy jste kradli! Vy jste to zničili! Tvrdý pravičák a kovaný „komouš“ na kameře. Pozor: Brutální

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV