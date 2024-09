Mádlová (ANO): Funguje stavební řízení? Ne. Bude to mít pro Bartoše důsledky? Taky ne

1. ZÁŘÍ JAKO VRCHOL VLÁDNÍ MARNOSTI

Koaliční poslanci tvrdili, že stavební řízení musí bezpodmínečně fungovat do konce srpna. Funguje? Ne. Bude to mít pro Ivana Bartoše nějaké důsledky? Taky ne. Premiér Fiala je slaboch, který Bartoše chrání jako otec marnotratného syna. Bartoš se prý snaží a pracuje na zlepšení. Co na tom, že to trvá už 2 měsíce. Co na tom, že to ohrožuje naše hospodářství, důvěru ve stát a úředníci hrozí odchodem. Hlavně, aby se Bartoš nemusel bát o pozici. Nakonec vždyť stát živí 1/3 členů České pirátské strany. Co by si v opozici počali.

V noci nám ministr Stanjura také představil státní rozpočet. Vidíme, že s těmi úspory to vláda nemyslela zas tak vážně a ten slib týkající se snižování dluhu o 1% HDP meziročně byla jen taková nadsázka. Fialova vláda bude první, která za 4 roky nasekala dluh více než 1 bilion korun. Vláda, která pro příští rok plánuje deficit 230 miliard korun navzdory tomu, že se očekává nízká míra inflace, ekonomický růst, nízká nezaměstnanost. Takový deficit zůstává navzdory tomu, jak mimořádně vláda daněmi zatížila střední třídu v čele s živnostníky a rodinami s dětmi. Slavit můžou banky a zbrojaři, kterým vláda tradičně přeje.

Kdo dostal příslovečný rozpočtový výprask? Ivan Bartoš. Opět náš oblíbený nekompetentní ministr pro místní rozvoj. Jeho rezort přijde o nejvíc peněz ze všech. Podpora bytové výstavby tak bude ještě menší. Proč? Zřejmě se teď ve vládě bojí svěřit Bartošovi korunu, když si nedokáže už 2 měsíce poradit s digitalizací stavebního řízení. Jednodušší by bylo Bartoše z vlády odvolat.

Nemuseli bychom pak totiž za jeho chyby platit všichni.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



