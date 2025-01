Mádlová (ANO): Potřebujeme studenty ve zdravotnictví udržet

Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře,

já si vás dovoluji opětovně požádat o podporu zařazení sněmovního tisku 785, pod kterým se skrývá malá novela zákona 96/2004 Sb., v platném znění, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče. V této malé novele se jedná o usnadnění prostupnosti nelékařských zdravotnických povolání, konkrétně se jedná o všeobecnou sestru, dětskou sestru, zdravotnického záchranáře, které by měly být lépe prostupné s povoláním praktické sestry.

Já si dovoluji znovu připomenout, tak jako jsem to už tento týden udělala, že v pondělí zde byla velká odborná konference na půdě Poslanecké sněmovny, na kterou přijelo 200 odborníků z celé České republiky. Složení této konference bylo poměrně reprezentativní, protože se jí účastnili rektoři, prorektoři, děkani, proděkani, vedoucí ústavu, ředitelé zdravotnických škol všech typů, ať už středních, nebo vyšších, odborní vyučující, manažerky ve zdravotnických zařízeních, klinické sestry i specialistky z ambulantní i lůžkové péče. To je velmi reprezentativní vzorek a samozřejmě se tam mluvilo o problémech nelékařských zdravotnických povoláních a konkrétně tedy i všeobecné, dětské a praktické sestry.

To, že personální situace ve zdravotnictví není úplně růžová, to si myslím, že není třeba tady připomínat, protože se o tom prakticky hovoří dennodenně, dennodenně i v tisku, i v jiných médiích, a naše novela, která vzešla z poslanců hnutí ANO a samozřejmě i za podpory vládních poslanců ze zdravotního výboru, tak by měla pomoci tuto situaci řešit, a to poměrně jednoduchým způsobem.

V současné době všeobecná sestra a zdravotnický záchranář mohou vykonávat pozici praktické sestry až po skončení bakalářského studia a dětská sestra vlastně toto povolání nemůže dělat vůbec, což je samozřejmě obrovský problém pro praxi i pro ty studenty, protože je potřeba mít na paměti, že studenti si dnes přivydělávají zcela běžně na své živobytí v průběhu studia, a nejinak je tomu i u těchto budoucích povolání.

A my je potřebujeme udržet ve zdravotnictví, to znamená, že v současné době mohou tito studující pracovat pouze na pozici nižších zdravotnických pracovníků, a tím je sanitář nebo ošetřovatel, a je to samozřejmě velké plýtvání pracovními silami, protože bohatě co se týče splnění počtu hodin teorie i praxe by mohli vykonávat při svých brigádách, zejména o víkendech, pozici praktické sestry, a tím si vlastně upevňovat svoje teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

Jsme přesvědčeni, co se týče odborné veřejnosti, že to je krok správným směrem. Může pomoci řešit situaci ve zdravotnických zařízeních, kde je nedostatek tohoto personálu opravdu kritický.

A co se týče dětských sester, tak ty vlastně nemohou vůbec vykonávat zatím praxi praktické sestry, což je vlastně obrovský problém a je to hlavně velká škoda, protože i tito studující si přivydělávají při brigádách na živobytí a hlavně ve zdravotnických zařízeních.

A velký bonus bude mít i to, že potom snáze v těch zdravotnických zařízeních, kde ty brigády dělají, tak tam vlastně i rádi zůstávají, protože se tam s tím sžijou, sžijou se s personálem, sžijou se s vedením. A já sama s tím mám velmi dobré zkušenosti, že potom chtějí v tomto zdravotnickém zařízení anebo už i přímo na konkrétním oddělení zůstat.

Proto si dovoluji vás požádat o zařazení a schválení bodu, který se jmenuje Novela zákona 96/2004 v platném znění, usnadnění prostupnosti nelékařských zdravotnických povolání, a zařadit jako první bod za pevně zařazený bod.

Děkuji.