Majerová (Trikolora): Kdo jsou u nás eurohujeři?

Jasně, je to nálepkování, já vím, sama ho nemám ráda. Ale dá se tím označit naprosto jasně definovatelná skupina – současná progresivistická Fialova vláda cizích zájmů. Kdybych to měla říct přesněji, tak jsou to lidé, kteří EU nejenom podporují, ale pro které termín, že naše Česká republika musí být vždy na 1. místě, je mírně řečeno chucpe. Ostatně, vidíme to každodenně v přímém přenosu. Fialova vláda plní zájmy kohokoliv jiného jen ne naší republiky!

A pro pořádek! Já nejsem Evropan. Jsem občan, žijící v Evropě, mám ji ráda, ale můj domov je Česká republika a jsem Moravák. Mám ráda Evropu jako kontinent, ale právě proto nemůžu mít ráda EU! Protože všechno, co vychází z EU, je jen potírání a smazávání rozdílů mezi společenskými vrstvami, kulturou a tradicemi, cenzura, likvidace svobody, našeho hospodářství a postupná kolonizace zemí střední Evropy.

Pokud měla EU plnit nějaký cíl, když byla založena, tak to mělo být to Evropské hospodářské společenství, fungující na základě výměny zboží, služeb a kapitálu. To se bohužel nestalo. A následky vidíme všichni…

Náš cíl je referendum. Ke všem zásadním otázkám - EU, NATO, zachování české koruny, práva platit v hotovosti a další. Naši občané mají a musí mít právo o těchto věcech rozhodovat sami!

Zuzana Majerová Trikolora



