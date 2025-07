Mračková Vildumetzová: Ministr zahraničí lže a šíří dezinformace

Pan ministr zahraničí lže a šíří dezinformace!

Nehlasovali jsme proti, ale zdrželi jsme se. A ten důvod jsme řekli jasně. Na mikrofon.

Zákon od ministra Rakušana neprošel standardním legislativním procesem, legislativa Senátu k němu nedala souhlasné stanovisko. To, co předložil, vůbec nedává záruku vyhostitelnosti problémových osob nebo těch kteří azyl nedostanou. Předsedkyně našeho klubu Jana Mračková Vildumetzová přitom ministra dva roky vyzývala ke změně legislativy, chtěla k tomu zřídit i podvýbor. On to ale nepodpořil, nedělal dlouhé měsíce nic, a protože je před volbami a potřebuje uhasit požár, který způsobil schválením Migračního paktu v červnu roku 2023, přišel narychlo před volbami s tímto zákonem.

Nebudeme mu u toho svítit. A od pana ministra čekáme omluvu.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



