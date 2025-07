Zálom (Svobodní): Neuvěřitelná rána pod pás a neodpustitelná hanebnost od Francie

Tohle je od Francie neuvěřitelná rána pod pás a neodpustitelná hanebnost, ale nepřekvapuje mě to. Antisemitismus se v Evropě opět probouzí, tentokrát nejen kvůli levicové politice všech možných odstínů, ale je navíc umocněn stále sílící muslimskou pátou kolonou, těmito barbary, které již máme uvnitř našich hradeb. Kdy se k Francii k uznání Palestiny přidá třeba Nizozemí nebo Německo, těžko říct, ale dříve či později to přijde. Mimochodem, popírání holokaustu je něco, co je mezi muslimskými žáky a studenty velmi rozšířené - kdy se to asi stane oficiálním stanoviskem islamizovaných zemí?

