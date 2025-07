Schillerová (ANO): Dalších 83 tisíc korun ročně na energiích a pohonných hmotách

Vážení přátelé, svět vypadá jinak z kavárny než z pole nebo továrny. Tím nechci popíchnout pražskou ani brněnskou kavárnu, jen suše konstatuji. Prostě každý z nás řešíme problémy a přemýšlíme nad věcmi, které máme kolem sebe. Když vysedáváte po kavárnách v centru Bruselu, trápí vás věci jako plastová brčka, víčka na petkách, balená mlíčka a sáčkové cukříky do kávy. Když oráte pole a vyrábíte jídlo, trápí vás zase cena energií, nafty, nebo třeba zbytečné papírování kolem nově narozeného telete.

Problém je, když jedna skupina nechce uznat starosti té druhé. Já mám pocit, že přesně to se děje už delší dobu s bruselskou kavárnou a někteří politici z Česka jí s nadšením přizvukují, aby se cítili světoví. Proč by jinak Fialovi ministři dopustili během českého předsednictví emisní povolenky na domácnosti a osobní dopravu? Ekonomové teď nově spočítali, že to průměrné české rodině zdraží život o dalších 83 tisíc korun ročně na energiích a pohonných hmotách.

Připravme se na plody. Nejen plody révy tady na svazích u Zaječího, ale i na plody ideologie, kterou pomohla prosadit Fialova vláda. Tohle slovo „ideologie“ použil Andrej Babiš ještě jako premiér České republiky v roce 2021. Bylo to na klimatické konferenci COP26 v Glasgow. Tehdy před všemi evropskými lídry prohlásil, že snižování emisí za každou cenu je ideologie, a ne skutečná politika. Za tato svoje slova si vysloužil ekologickou anticenu „Fosílie dne“ od organizace Climate Action Network. Když se podíváte, na jejich zprávu z 8. listopadu 2021, zjistíte, že nekritizují jenom Andreje Babiše, ale i jeho „minions“ neboli „přisluhovače“ z řad hnutí ANO.

Můžeme být hrdí, že jsme si vysloužili urážky od zelených ideologů už na podzim 2021. Dokazuje to totiž, že na rozdíl od Fialy jsme se před nimi nikdy neohnuli a nezměnili názor. Před 4 roky jsme už dopředu odmítli další zdražování, které naopak Fialova vláda odhlasovala. Tento týden jsme udělali další odvážný krok. Náš europoslanec Ondřej Knotek předložil v Evropském parlamentu odmítnutí dalších, a ještě brutálnějších plánů Evropské komise. Jak k tomu řekl kolega Ondřej: „Nový cíl by vedl k další ztrátě konkurenceschopnosti evropského průmyslu vůči světovým ekonomikám a domácnostem by výrazně zdražil život.“ Proti tomu bojujeme. Ne na oko jako Fialova vláda 3 měsíce před volbami, ale doopravdy, jako už roky dokazujeme.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



