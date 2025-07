Zoo Liberec navštívil tým expertů v čele s uznávanou veterinářkou slonů

Ta by měla Zoo Liberec opustit pravděpodobně v první polovině příštího roku. Výsledky rozsáhlého vyšetření i následný posudek veterinářky pak sehrají klíčovou roli při finálním výběru nové nejvhodnější destinace pro zdravotně i povahově komplikovanou slonici.

Po více než dvanácti letech pobytu v Zoo Liberec odejde v průběhu první poloviny příštího roku čtyřicetiletá samice slona indického Bala do nového zařízení. Na tomto scénáři pracují liberečtí chovatelé spolu s odborníky z EAZA Elephant TAGu (mezinárodní pracovní skupina odborníků pro chov slonů) již několik let a stále velmi citlivě a zodpovědně vybírají nové zařízení, kde by měla Bala dostatek prostoru i individuální péče, ale přesto by se stala součástí větší sloní skupiny. Najít jí nový vhodný domov ale není úplně jednoduché. „Bala má u nás v Liberci vysoce nadstandardní individuální péči a jako slon s komplikovanou minulostí, kterého se opakovaně nedařilo zařadit do skupiny ani v těch nejrenomovanějších zařízeních, protože pro svou submisivní povahu končila vždy pod tlakem a na okraji stáda a postupně bylo nutné ji oddělit, potřebovala a stále potřebuje právě tento druh přístupu. Zároveň má dlouhodobě chronické problémy s páteří, které je nutné kompenzovat pravidelnou rehabilitací, což v překladu pro běžného návštěvníka znamená tolik oblíbené cvičení,“ říká hlavní zoolog Luboš Melichar. Baly aktuální fyzickou kondici tento týden ocenila i mezinárodně respektovaná veterinární lékařka Florence Ollivet-Courtois, kterou si liberečtí zoologové pozvali na doporučení EAZA Elephant TAGu právě za účelem konzultace a vytvoření odborného posudku ve snaze najít pro Balu to nejlepší možné řešení s ohledem na její zdravotní stav i komplikovanou minulost.

Kdy padne definitivní rozhodnutí o jejím novém budoucím útočišti, zatím není jasné. Jisté je jen to, že v Liberci stráví několik posledních měsíců a poté bude chov slonů pod Ještědem po téměř sedmdesáti letech přerušen. O následném využití současného morálně velmi zastaralého pavilonu, který je pro další chov slonů již nevyhovující, vedení zoo intenzivně jedná.