Majerová (Trikolora): Národní státy mají vychovávat Evropskou unii. Ne naopak

Evropské státy nejsou dětmi Evropské unie, ale je tomu právě naopak!

Evropská unie je dítětem (a to ještě jen některých) evropských států. Problém je v tom, že EU má v posledních dvaceti letech tendenci chovat se jako rodič, a ne jako dítě. Národní státy mají vychovávat Evropskou unii. Ne naopak! Vypadá to, že jediní, kdo to chápou, jsou Maďaři.

Pochybuji, že by se občané České republiky (i v daleko poctivějším) referendu většinově vyjádřili pro vstup do Evropské unie, pokud by se toto referendum konalo po Lisabonské smlouvě…

Zuzana Majerová Trikolora



