Majerová (Trikolora): Vítejte v totalitě a světě korespondenčních voleb

Zrušením voleb k obraně svobody a demokracie? Nebo přesně naopak!?

Rumunský ústavní soud zrušil první kolo prezidentských voleb, které naprosto suverénně vyhrál kandidát pravice Călin Georgescu. A to pouhé dva dny před plánovaným druhým kolem.

Co si o tom myslím? Je to naprosto bezprecedentní, žádnými důkazy nepodložený krok. Prostě nevyhrál ten "správný" kandidát. Ve hře je mj. vznik nové a největší (naprosto autonomní) základny NATO v Rumunsku, která zásobuje Ukrajinu zbraněmi, do čehož by nový prezident Georgescu zcela jistě hodil vidle.

Dokonce se už spekuluje, že znemožní Georgescuovi znovu kandidovat, případně ho obviní z proruskosti a zavřou. Prohloubená bruselská demokracie a NATO si to žádá.

Vítejte v totalitě a světě korespondenčních voleb. Příští rok u nás. Dovolíme jim to? Vše je v našich rukou.

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky