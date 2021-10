Majerová Zahradníková (TSS): Vzhůru do zelené chudoby!

Volby jsou za pár dní, ale to úplně nejdůležitější téma, které by mělo rezonovat ve všech médiích, jako by takřka vůbec neexistovalo.

Proč nejdůležitější? Protože o peníze jde vždycky až na prvním místě. V tomto případě o peníze všech občanů, kteří ještě v naprosté většině netuší, jaká obrovská ekonomická vichřice se blíží, aby vyprázdnila jejich už tak dost tenké peněženky. Všechny strasti doby koronavirové jsou proti tomu procházkou růžovým sadem. Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 14% Ne 81% hlasovalo: 2143 lidí

Když si na Wikipedii vyhledáte, co to Green Deal je, dozvíte se, že je to soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Pro dosažení cílů Dohody v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 bude potřeba přibližně 260 miliard eur dodatečných ročních investic. Takže si tu cifru vynásobte deseti.

Odkud se ty peníze vezmou? No to je přece jasné. Právě z vašich peněženek. Zdraží úplně všechno. Energiemi počínaje, ostatně už to začalo, přes veškeré potraviny a u automobilů konče. Vaši opečovávaní miláčci se spalovacími motory, na které běžná rodina stále ještě dosáhne, zamíří do šrotu. Ale nezoufejte. Budete si přece moct místo nich koupit úžasně vytuněné elektromobily.

Že na to nebudete mít? No jistě. Ale to je jen jeden z mnoha dalších nevyřešených problémů. I kdybyste na to měli, představte si, jak kupříkladu na pražském Jižním městě si večer všichni připojí svého nového vytuněného elektromiláčka do sítě, aby měl baterky pěkně nabité, abyste po ránu mohli vyrazit do práce budovat další zářné zelené zítřky.

Že na to nebude stačit ani deset Temelínů? Zbytečná starost. Vždyť i jaderná energetika je zeleným šílencům trnem v oku, takže ani žádné jaderné elektrárny v té nové zelené Evropě nebudou. Ale to nevadí. Svítit se dá i petrolejkou a do té práce přece můžete dojít pěšky.

Kde ty vaše peníze skončí? No to je přece také jasné. V kapsách těch, kteří tuhle zelenou ekonomickou šílenost vymysleli, iniciovali, zlobovali a protlačili. V kapsách hrstky majitelů nadnárodních korporací a s nimi spřažených zločinných politiků. Těch politiků, kteří obyčejným lidem ordinují zelenou skromnost, ale sami snídají v Berlíně, obědvají v Paříži a večeří v Bruselu. A během přeletů nad Evropou se sklenkou vína v ruce kážou prostému lidu vodu nového klimatického náboženství. Poručíme větru, dešti, chvástali se kdysi bolševici. Dnešní eurobolševici na to jdou evidentně sofistikovaněji. Jejich slovník je plný klimatické neutrality a udržitelného rozvoje.

Ještě zbývá poslední otázka. Co na to naši politici? Zatímco Trikolora je rezolutně a nekompromisně proti, PirSTAN poslušně hýká nadšením, koalice Spolu ústy Petra Fialy považuje Green Deal za realitu a hotovou věc a Andrej Babiš tradičně něco jiného říká doma a něco úplně jiného dělá v Bruselu, neboť tam vždy poslušně srazí paty.

Tak vzhůru k volbám!

(Autorka je poslankyně a předsedkyně volební formace Trikolora Svobodní Soukromníci.)

Zuzana Majerová Zahradníková TSS



