Majerová Zahradníková (Trikolóra): Podpora podnikání není nic jiného než další poskytování dotací

Hezký podvečer. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo,

ráda bych se v rámci této rozpravy přihlásila k těm pozměňovacím bodům 3777 a 3778. Předkládám pozměňovací návrh k tisku 605, který se týká vládního návrhu rozpočtu a jedná se o snížení kapitoly 322, jak už předeslal můj kolega, Ministerstvo průmyslu a podpora podnikání o 10 %, tedy o 1 586 683 292 korun a zároveň zvýšení kapitoly 314 Ministerstvo vnitra na výdaje policie o tuto částku. Myslíme si, že řadoví policisté, kteří se starají o naše bezpečí si to dozajista zaslouží. Je to i jedním z bodů našeho programu.

Kapitola Podpora podnikání zní na první pohled dobře, ale není to nic jiného než další poskytování dotací. Bohatství vzniká z práce, ne z dotací - to je také jeden z našich pilířů - a pokud vláda chce skutečně pomoci podnikání, nechť sníží daně a omezí byrokratickou zátěž. To je z mého pohledu jediná podpora, která dává smysl.

Můj další, pro dnešek druhý pozměňovací návrh s číslem 3778 ke státnímu rozpočtu zahrnuje snížení kapitoly 334 Ministerstva kultury, Státního fondu kinematografie, o také 10 %, tedy o 19 286 225 korun a využití této částky ke zvýšení ukazatele programy na záchranu a obnovu kulturních památek v téže kapitole. Důvody jsou velice obdobné jako v prvním pozměňovacím návrhu. Naše hnutí Trikolóra obecně nepodporuje přerozdělování peněz daňových poplatníků formou dotací a pokud se to týká komerčních aktivit, tak to platí dvojnásobně. Finanční prostředky získané snížením dotací pro filmovou tvorbu by se využily na obnovu kulturních památek. Dává to jednak větší smysl i proto, že tento sektor si na sebe na rozdíl od kinematografie a filmu vydělat nemůže a navíc z obnovy, restaurování památek mají radost a potěšení všichni bez rozdílu.

Děkuji.

Zuzana Majerová Zahradníková Trikolóra



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Řada lidí bydlení není schopna zvládnout Blaha (ODS): Stát prožírá nejen naši současnost, ale i budoucnost Krutáková (STAN): Navrhuji zvýšit výdaje na pozemkové úpravy Ondráček (KSČM): Balistická ochrana je primárním prostředkem, který může ochránit život a zdraví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.