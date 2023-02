Maláčová (ČSSD): Firma Nexen Tire dostala od státu před pár lety čtyřmiliardovou pobídku

reklama

Včera jsem byla podpořit odboráře z Nexenu před korejskou ambasádou. Téměř čtyři roky se snaží vyjednávat s vedením firmy a do včerejška se setkávali pouze s arogancí. Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 91% Nechci 5% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12554 lidí

A proč odboráři stávkují? Nástupní mzda operátora výroby v této firmě činí 22 700 korun. Bavíme se o práci v nepřetržitém provozu. Odboráři požadují navýšení výplaty o 8,3 procenta nebo dvacetiprocentní příplatek za noční a víkendové směny. Mzdy se totiž většině lidí nezvýšily od roku 2018. A to máme patnáctiprocentní inflaci.

Přála bych si, aby stávkující podpořila VLÁDA. Protože firma Nexen Tire dostala od státu před pár lety čtyřmiliardovou pobídku. A přitom platí mzdy, ze kterých se nedá vyžít. Zahraniční firmy se tady nesmí chovat jako v nějaké KOLONII. A vláda by také měla pomoci, protože v lednu si běžný ministr platově přilepšil o 22.100 Kč. To je zhruba tolik, co lidé berou v Nexenu za měsíc práce. Ministři říkali, že si zvýšení zaslouží, protože jim platy dlouho nerostly. Pomoci by tedy měli s navýšením i lidem, na kterých ČESKÝ PRŮMYSL stojí, a sotva uživí rodiny.

Zdá se, že po včerejšku vedení firmy začíná konečně komunikovat. Jak připomněl předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo, skutečně zahájená stávka, při které zaměstnanci odmítnout nastoupit do práce, se u nás konala naposledy před více než 12 lety a to na Brněnsku. Proto Vás chci poprosit. Odboráře podpořte! Třeba i tím, že o tom řeknete známým. Protože těch 200 stávkujících bojuje za nás za všechny! Jde přeci o to, aby se pracující lidi ze své výplaty uživili.

Jana Maláčová ČSSD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Maláčová (ČSSD): Prý se tomu říká maláčismus Maláčová (ČSSD): Polská vláda bere ženám právo se rozhodnout Maláčová (ČSSD): Programové prohlášení vlády je plné obecných frází Maláčová (ČSSD): Na konci každého tunelu je světlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.