Malý (TSS): Jsem Čech. Znechucený a totálně vytočený Čech

Z toho, jak dopadly volby, z toho, co nehezkého nás čeká. Výsledek voleb mě zklamal, přestože jsem jej čekal. Zklamaný jsem proto, že jsem ve skrytu duše doufal, že se pletu a že lidé nebudou volit systémem anti, ale budou volit to, čemu věří.

reklama

Jediné, kde jsem se „netrefil“ je propad Pirátů, tak velký jsem nečekal a upřímně, potěšil mě. Piráti nejsou cesta, Piráti jsou neomarxistické zlo. V žádném případě nejsem fanda Babiše, ale lidé volili PirStan a Spolu ne proto, že by jim učaroval jejich program a dosavadní činy, ale proto, aby odstavili Babiše. Ze stejného důvodu také byly tyto koalice vytvořeny. AntiBabiš, před tím AntiZeman.

Lidé, chtějící odstranit zlo, voli zlo ještě větší. ODS, KDU-ČSL, TOP09, Pirátům a Stan až tolik nevadí Babiš osobně, ale to, že je odstavil od moci, tedy od státních zakázek, od penězovodů a odřízl je od korupčního prostředí. Hlavním mottem těchto koalic nebylo blaho občana a republiky, ale porážka Babiše. Občan je zajímal a zajímá až na druhém místě. Volič byl zmanipulován mediální volební masírkou.

ODS a TOP09 tvrdící, že jsou pravice prosazují levicové kroky. Fiala hlásá, že patříme na Západ, který se dnes masivně socializuje. Hlásá, že Rusko je nepřítel a USA přítel. USA, které systémově rozvrátily arabský svět a fakticky ohrozily Evropu (svého konkurenta) masovou ilegání migrací a islamismem. Jurečka zradil (jak je u lidovců zvykem) tradiční českou rodinu jen aby byla KDU u případného lizu.

Je pro mě až nepochopitelné, kolik lidí dalo hlas novodobé Národní frontě, kolik lidí nepochopilo, že spojenectví stran s diametrálně rozdílnými programy nemůže fungovat a nemůže přinést státu a jeho lidem nic dobrého. Lidé zapomněli na předchozí mnohaleté činy politických stran, na jejich slova, dokonce i na to, co bylo včera. Uvěřili slibům, mediokracii, zastrašování hrozbou černé budoucnosti.

Podstatné části našich občanů vadí diktát EU a područenství Bruselu, nechtějí euro, nechtějí na pomyslný, socializující se Západ. Píši podstatná část, protože ji odhaduji na 30 – 40% obyvatelstva. Vadí jim stávající cesta, kterou naše republika jde. Přesto, zcela nepochopitelně, většina těchto lidi volila pokračování této cesty. Volič ale nepochopil, že za svou volbu ponese tvrdé důsledky.

Pokud volíme proevropské strany, volíme servilitu Bruselu, postupný zánik České republiky jako národního, suverénního samostatného státu. Volíme Green Deal, zákaz spalovacích motorů, omezení konzumace masa, omezování nedotknutelnosti osobního vlastnictví, volíme tím pádem masivní zdražování energií, které přinese skokové zdražení všeho.

Zaplatíme to z našich daní, které se budou nenápadně zvyšovat. Blíží se velmi neradostná doba. První náznaky jsou již tady. Razantní zdražení elektřiny a plynu a zároveň snaha o zákaz topení čímkoliv, včetně dřeva, vyvolá naprostou závislost na těchto energiích. Už dnes politici slibují, že nám přidají, abychom na to měli. Nedodávají, že jen tehdy, pokud budeme poslušní.

To jsou další kroky k vytváření závislosti občana na státu do té míry, aby byl poslušný, odváděl daně a volil ty „správné“ politiky. Lidé si za to ale mohou sami, koho si zvolí, ten tam je. Zanedlouho se budou divit, pak protestovat a pak demonstrovat v ulicích proti těm, které sami zvolili. Tyto volby vyhrála probruselská levice a prohrál občan a spolu s ním pravice.

Nepatřím ale k lidem, co viní voliče z toho, že „volí špatně“, že nechápe, co mu politik říká. Inu, jak vidno, většinou nechápe, zejména nechápe důsledky, které pak volba takového politika přinese. Pokud ale politik nepřesvědčí voliče, aby mu dal hlas, není to chyba nechápavého voliče, ale chyba nechápavého sebestředného politika.

Kandidoval jsem za Trikolóra, Svobodní, Soukromníci a stejná byla i moje volba. Racio mi říkalo výsledek v rozmezí 3,8 – 4,2%, srdíčko přes 5%. Výsledek je pro mne prohrou, a to prohrou vekou, 2,76% není pěkný výsledek, je to prostě prohra. Po volbách jsem si dal do dnešního dne mediální pauzu, abych si vše vyhodnotil a srovnal v hlavě, vyvodil z výsledku osobní důsledky a rozhodl se, co dál.

Jedno vím, protože věřím že dojde k nezbytným změnám – zůstávám, budu pokračovat. Oznamovat jak, považuji za předčasné. Nevím, nakolik dokážu být objektivní, ale vidím příčiny, proč pro TSS volby dopadly tak, jak dopadly. Vidím chyby, ke kterým došlo, na některé z nich jsem poukazoval spolu s pár dalšími včas, ale naší chybou bylo, že jsme nedokázali přesvědčit rozhodující většinu.

Za politický subjekt nese odpovědnost vedení stejně, jako za jeho výsledek ve volbách. Výhra je odměnou, potvrzením správnosti cesty a mandátu, za prohru je třeba přijmout odpovědnost se všemi důsledky. Je přece pravidlem že ten, kdo seje, ten sklízí. Nepatřím k těm, co vždy až když je „po“ ví, jak se to mělo udělat, ani k těm, kdo by hledali viníka neúspěchu.

Toho ostatně není třeba hledat, viníků je ostatně stejně jako příčin víc, včetně mě. „Jedeme dál“ je jen výstřelem do tmy, pokud je to vysloveno bez sebereflexe, pokud je to vysloveno bez dovětku jak, s kým a kam jedeme dál. Chápu, že jsou všichni po volbách unavení stejně, jako já. Všichni, kdo do nich dali maximum. Doufám jen, že když bylo vysloveno „a“, bude brzy vysloveno „b“ a další.

Zuzana Majerová Zahradníková odvedla obrovský kus práce s až neuvěřitelným nasazením. Za to jí patří můj obdiv a dík. S ní spousta dalších, nebudu jmenovat, abych někoho nevynechal. Ta spousta práce ale nikoho nezbavuje odpovědnosti za výsledek. Jedeme dál nestačí, i když je třeba pokračovat. Chybí mi podstatné kroky, které by tomuto heslu měly předcházet. A aby nedošlo k omylu, tak ještě jednou: „Zuzanko, smekám“ stejně, jako před Liborem Vondráčkem (Svobodní).

Stran Trikolóry možná dojde k odchodům těch, co pro ně 5% bylo krédo, ale věřím, že poctivé zdravé a pracovité jádro zůstane. Co se týče vedení doufám v brzké vyhodnocení výsledku voleb, pojmenování příčin neúspěchu a vyvození důsledků. Jako člen žádám o svolání sněmu a předchozí pečlivou přípravu bodů jeho programu, z nichž podstatným by měla být rekonstrukce stanov. Rád bych ale, aby se to nezvrhlo jen v hledání viníka a stínání hlav. Každý máme svůj díl viny.

Trikolóra byla a je dobrý projekt, spojení TSS mělo smysl, ale volby ukázaly, že mnohé mělo být asi jinak. Trikolóra musí zůstat a pokračovat, pracovat, komunální volby jsou za dveřmi a komunální politika má na občana zásadní dopad. Je třeba zrekonstruovat stanovy a mnohá oblastní vedení, oživit členskou základu a najít cestu jak a čím ji oslovit. Čeká nás mnoho práce.

Všem, kteří nám dali důvěru, všem, kteří mě osobně podpořili děkuji, vážím si toho. Budu pokračovat, držte nám palce a zachovejte důvěru.

P.S.: Medializace a politizace onemocnění prezidenta Miloše Zemana a diksuse o jeho schopnostech plnit svoji funkci překročila únosnou mez a je nechutná. Opakované měsíce neschopnosti Václava Havla, vykonávat funkci ze zdravotních důvodů, ani jeho alkoholismus, nikomu nevadili. Bylo by slušné, měřit stejným metrem. Osobně přeji prezidentu Zemanovi brzké uzdravení a plno sil do dalších let.

Převzato z Profilu.

Michal Malý TSS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Malý (TSS): Náprava SPOLU? Jako že zloděj slibuje, že už nebude krást? Malý (TSS): Agentury v průzkumech účelově ignorují viditelný vzestup Trikolóry (TSS) Malý (TSS): Máme svátek naší státnosti, přijďte jej oslavit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.