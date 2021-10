Malý (TSS): Náprava SPOLU? Jako že zloděj slibuje, že už nebude krást?

reklama

Trochu mi to připadá, jako kdyby zloděj, který roky kradl, sliboval, že dá vše, co nakradl, do pořádku, ale to, co nakradl si nechá. Jen pro zajímavost, protože lidé rychle zapomínají, zmíním některé kauzy ODS a způsobené škody v mld. Kč: Kauza Lehké topné oleje- 100, Krachy bank - banky Bohemia, Česká banky, První slezská banka, Podnikatelská banka, Realitbanka, Velkomoravská banka, Kreditní banka Plzeň, banka Skala, Ekoagrobanka, Evrobanka, COOP Banka, Agrobanka, Pragobanka, Universal banka, Foresbank, Moravia banka, IPB, ČKA, Banka Haná, Union banka, Plzeňská banka - 300 mld.,

Tajné financování ODS - 170 mil., ČKA - 330 - 700 mld., Komerční banka - 8 mld., Privatizace Telecomu - 300 mld., Harvardské fondy 11 mld., Topolánkovy aféry, Amnestie Václava Klause - 18,6 mld., OPENCERD - 1mld., DPP a Rittig - 457 mil., Akcie VNF - 40 mil., IZOP - 2 mld., ROP Jihozápad - 300 mil., ROP Severozápad 13,9 mil., kaury Drobil - 3 mild., ProMoPro - 848 mil., H-systém 2 mld., Union banka - 9 mld., Fondy ČNIS - 1,7 mld., AGB IF II - 2 mld., Motoinvest a Agrobanka - 50 mld., Key Investments - 1mld., Kauza České pivo - 24 mld., Solární baroni 1 bil., ... a mohl bych pokračovat ještě dlouho. Podobně, jako s kauzami Miroslava Kalouska…..

To vše jsme zaplatili z našich daní, o to vše byl stát, tedy my, okraden. To vše chce dít ODS, respektive SPOLU dohromady? Kmotři budou vracet do státního rozpočtu vytunelované biliony? To je jen malá ukázka toho, co by nás možná opět znovu čekalo, kdyby se tahle „Národní fronta“ SPOLU dostala k moci. Voličům jsou předkládána líbivá hesla, protože programy nečte a rychle zapomíná na historii těch, co slibují. Jak by asi mohla fungovat vládní koalice složená ze stran s protichůdnými programy? Jen pro příklad: TOP 09 chce euro, ODS nechce euro. TOP 09 chce migranty, ODS nechce migranty, ale těch rozporů je mnohem víc.

Michal Malý TSS



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po volbách se koalice stejně rozpadnou a každá partaj se bude prát sama za sebe a hledat nejvýhodnější pozici. Je směšné, jak Ivan Bartoš objíždí Evropu a staví se do pozice budoucího premiéra, nebo jak o premiérství sní Petr Fiala. Ani Bartoše, ani Fialu nikdo sestavením vlády nepověří. Dnes má STAN vyšší preference než Piráti, bude zajímavé sledovat, jak se po volbách poperou o peníze. Podobně to bude asi i u koalice SPOLU. Každopádně je zřejmé, že volby nic pozitivního nepřinesou a bude hůř, než je. Možná se budou za rok volby opakovat a spojí se s komunálními.

Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 6% Není 77% Nevím / Je mi to jedno 17% hlasovalo: 20531 lidí

Nejsem fanda Babiše, ale v jedné věci má pravdu stejně, jako prezident Zeman – předvolební koalice jsou podvod na voliče. Lidi, nenechte se ovlivnit mediokracií, předvolebními sliby a hlavně nezapomeňte, jaká zvěrstva zde ti, co dnes slibují desítky let prováděly, jen občas změnili značku. EU a Brusel je stejné zlo, jakým bylo RVHP. Dnes to vypadá, že mnohem větší zlo. Přijetí eura je nic neřešící nesmysl a ztráta suverenity. Nepatříme na Západ, ani na Východ, patříme tam, kde jsme, do středu Evropy. Rusko a Čína nejsou nepřítel a USA není přítel. Tyto velmoci si nemají co vyčítat, stou ve své podstatě stejné a je nezbytné se před nimi mít na pozoru, ale je směšné vyhlašovat „válku“.

Moje názory jsou desítky let neměnné od doby, kdy jsem vykonával v letech 1990-2 mandát poslance Federálního shromáždění ČSFR. Stávající šílenosti je třeba zastavit, proto jsem členem Trikolóry a kandiduji za ni v Praze, protože chci skutečnou a funkční změnu, zachování ČR jako národního státu, udržení našich svobod. Naše země, naše pravidla. O nás budeme rozhodovat my sami, nikoli Brusel, nebo covidová diktatura vlády. Jsem členem Trikolóry a místopředsedou místní organizace Prahy 9.

Nebojte se propadlého hlasu, dnes poprvé agentura přiznala Trikolóře (TSS) překročení hranice 5%!

Kandiduji do Sněmovny za Trikolóra, Svobodní a Soukromníci v Praze a jsem na 24. místě kandidátky. Prosím o váš hlas pro nás a o preferenční kroužek u mého jména.

Šťastnou ruku u voleb

Psali jsme: Malý (TSS): Agentury v průzkumech účelově ignorují viditelný vzestup Trikolóry (TSS) Malý (TSS): Máme svátek naší státnosti, přijďte jej oslavit Malý (TSS): Od Hitlerjugend k Merkeljugend či Eurojugend a poslušné Evropě Malý (TSS): Jidáš zradil Krista za 30 stříbrných. Za kolik jej zradil Jurečka?

Článek byl převzat z Profilu Michal Malý

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.