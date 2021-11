Malý (TSS): Restaurace „Plzeňka U Brabců“ Prosek - covid fašismus již i od restaurací?

reklama

Rozhodnutí je na něm. Co ale nechápu, jsou ty sehnuté hlavy, kdy se podvolujeme covid fašismu a covid diktatuře vládní verbeže, kdy mnozí její členové mají z covid opatření neskutečný byznys. Čapí hnízdo a 50 milionů je problém, ale že ministr zdravotnictví na covidu vydělává je O.K.? Ale co jsme si zvolili, to máme.

Co mě ale štve ještě víc, je ta nevraživost a arogance mezi lidmi. Dnes jsme si chtěli ve třech lidech sednout do restaurace u kávy, případně se najíst a probrat, co jsme potřebovali. Našli jsme restauraci „Plzeňka U Brabců“, zvenčí i vevnitř vypadala skvěle, kuchyně při vstupu voněla.

Prošli jsme dveřmi a proti nám stála „hradba“ tří servírek v černých rouškách tak, že nebylo možno postoupit dál do restaurace. Rozhlédl jsem se po prostoru a napočítal 7 členů personálu + následně majitele a 6 hostů. Docela luxusní přesilovka stran nákladů a provozu.

Vykročil jsem směrem ke stolu a byl slovně zastaven servírkou s požadavkem předložení potvrzení očkování nebo bezinfekčnosti. Sdělil jsem jí, že na to ze zákona nemá nárok a nemá ze zákona právo mě omezovat. Sdělil jsem jí znění Ústavy ČR, zejména článku 2 a 23 a upozornil, že co není zákonem zakázáno je povoleno.

Dále jsem dotyčné zaměstnankyni sdělil, že ač nemá právo mě kontrolovat, tak že ji i chápu, a že potvrzení ji najdu v mobilu, jen co si sednu (mám při své věku problém s kyčlemi a doslova jsem toužil po židli). Vyštěkla na mě, že si nesednu, dokud ji to potvrzení neukážu. Snažil jsem se jí slušně vysvětlit můj zdravotní problém a to, že ji to potvrzení hned ukážu, i když na to nemá právo.

Celou dobu jsem se choval slušně a vstřícně. Odměnou mi bylo arogantní hulvátské a neomalené jednání servírky. Možná tak konala z hysterického strachu, aby ji majitel nevyhodil pro neposlušnost, jenže to ne příliš chytré děvče nechápalo, že s tímto přístupem personálu a majitele ten podnik do dvou měsíců zkrachuje a ona o práci přijde stejně.

Je každého věcí, zda poslušně a bez přemýšlení slepě strká hlavu do oprátky covid fašismu vlády, či EU. Přispívá tak ale rychlému konci našich svobod, nástupu diktatury, nástupu fašismu. Naše firma má před spuštěním katalog firem jak pro firmy, tak klienty, který by měl oběma stranám pomoci s covid omezeními, a firmám k přežití. Majitel restaurace, který nás před ní marně přesvědčoval v katalogu asi nebude.

Arogantní neomalená servírka mě však dnes přivedla k tomu, že bychom měli upozorňovat na ty, kteří se na tom protiprávním covidfašišmu svojí servilností podílejí a varovat před nimi veřejnost ani ne tak proto, že se bojí pokuty, to je jejich rozhodnutí, ale pro tu aroganci k lidem. Sedm členů personálu s osmým majitelem mělo v restauraci jen 6 hostů. Díky svému jednání, díky aroganci, díky zaslepenosti. Byl jsem, ač na to neměla právo, té servírce ochoten ukázat potvrzení o očkování.

Jen jsem si k tomu potřeboval sednout, ale odpovědí byla arogance a neomalenost. Je smutné, když se lidi nedokáží domluvit. A tak, ač mnohé chápu, včetně obavy z protiprávní třímilonové pokuty, nemohu omluvit neomalenost a hulvátství personálu této restaurace a slepotu jejího majitele. Snažím se naším připravovaným portálem naopak restauracím, firmám a jejich klientům pomoci v době covid diktatury a dnes jsem byl "odměněn".

Této restauraci jsem ale při odchodu popřál zcela vážně a upřímně, aby co nejdříve zkrachovala. Ne za tu servilitu vůči vládě, ale za tu nepřijatelnou neomalenost, hulvátství a aroganci. Doporučuji, abyste se restauraci „Plzeňka U Brabců“ a podobným zdaleka vyhnuli. Pro neskutečnou aroganci a bezohlednost personálu. Ale rozhodnutí je na vás. V případě žaloby mám svědků dostatek.

Převzato z Profilu.

Michal Malý TSS



