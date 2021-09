Malý (TSS): Vrátí kmotři ODS a TOP 09 do státního rozpočtu i nakradené peníze?

reklama

Zúčastnil jsem se jako divák pondělní Předvolební Arény Jaromíra Soukupa. Anketa Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by nahradili chybějící pracovní síly u nás? Má 22% Nemá 75% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1648 lidí hlavním volebním heslem koalice Spolu je „porazíme Babiše“. Mimo dalších obecných frází nezaznělo, co udělají pro lidi. Odpovědi zástupců Spolu byly plné prázdných frází, nesly se v duchu „my nic, my uděláme všechno líp“. Ostatně, celá jejich kampaň je sterilní a šílená, jdou odtržení od lidí. Celou arénu si ze záznamu můžete poslechnout ZDE

Petr Hannig vyjádřil k Jiřímu Pospíšilovi zásadní nesouhlas s útokem na Andreje Babiše ovlivňováním jeho nemocného syna a nesouhlas s jednáním Miroslava Kalouska v této kauze. Pospíšil se ohradil, že Kalousek již není zástupcem TOP09 a že Topka s věcí nemá nic společného. Bylo to alibistické a otázkou je, nakolik je to pravda. Syna Andreje Babiše očividně ovlivňuje senátor David Smoljak, řeporyjský starosta Pavel Novotný a politik ve výslužbě Miroslav Kalousek. Nemluvě o tom, že ODS nevadí, že starosta Řeporyjí Pavel Novotný, zvolený za ODS, je trestaný. Hezká ukázka „nápravy minula“.

Plno hesel, jako kdyby minulost neexistovala. Jako kdyby nešlo ta dřívější hesla porovnat se skutky. Poněkud tragikomicky vyznívá další heslo: „Jedině spolu docílíme změny. Potenciál na to máme“. Ano, ten potenciál předvedla ODS zejména v letech 2006 – 2013, kdy byla u moci, nebo se na ní podílela. Dnes slibuje změnu, tedy nápravu toho, na čem sama nese svůj díl viny. Stejné je to s Babišem – vždyť jeho vládě plno toho, co chce dnes napravovat odhlasovala, nebo alespoň tolerovala a ostatnímu nezabránila.

Další heslo ODS: „Udržíme Česko na Západě“ je pro mě až varováním. Podívejme se, kam dnes západ, devastovaný migrační vlnou spěje. Ekoterorismus, LGBTQ, gender, regulace cen nájemného a bytů, snahy o vyvlastňování bytů zejména v Německu. Potírání svobod, povolen je jen ten „správný“ názorový proud. Covidová totalita. Děkuji, ale na takovém Západě být držen odmítám. Heslo „Zastavíme zadlužování země“ vyznívá hořce úsměvně ve chvíli, kdy ODS toto zadlužování před lety sama nastartovala.

Nesmyslná opatření současné vlády a její rozhazování peněz dostalo rozpočet do katastrofálního stavu a následky poneseme možná víc jak deset let. Do tří let nastoupí velká ekonomická krize. V této situaci chce Spolu zastavit zadlužování země? Jak a z čeho zajistí její chod, z čeho bude vyplácet důchody? Heslo „Piráti jsou naši soupeři, nikoli nepřátelé“ snad ani nemá smysl komentovat. Je dalším dokladem toho, jak se ODS mění z konzervativní strany v socialistickou a probruselskou.

Je mi smutno, když píšu tyto řádky o ODS, kterou jsem kdysi spoluzakládal, věřil jí a díky ní měl naději, že tuto zemi čeká lepší budoucnost. Tak mi napadá ani ne tak vážně míněná otázka – když chce ODS měnit a napravovat co sama zasela a tolerovala, budou v rámci té nápravy vracet peníze do státního rozpočtu i její kmotři? Když slyším Petra Fialu, vzpomenu si na film „Lhář, lhář“. Kéž by si někdo přál to samé, co syn Fletchera Reedeho (Jim Carrey) z toho filmu a naplnilo se to.

Takzvaný „demoblok“ nemá Babišovi co vyčítat, protože jsou stejní, protože jej v mnohém podporovali. Pokud byste chtěli vědět, co koalice Spolu zvládne za změny, stačí se podívat zpět třeba na hospodaření těchto stran a jejich představitelů, když byli u moci, na korupční kauzy představitelů ODS či Miroslava Kalouska. Za devastaci státního rozpočtu a této země nesou plnou odpovědnost parlamentní strany, které jsou ve Sněmovně roky, spíše desítky let. Bez ohledu, zda ve vládě, nebo v opozici. Nezapomeňte na to u voleb.

Hnutí Trikolóra Svobodní Soukromníci zastupovala Zuzana Majerová Zahradníková jak je jejím zvykem rázně. Odpovídala jasně a srozumitelně, nekličkovala, planě neslibovala. Probíral se střet zájmů politiků, eutanázie, podpora Pandemického zákona opozicí, ekologie, energetika a mnoho dalšího. S názory a odpověďmi Zuzany Majerové zahradníkové se ztotožňuji stejně, jako s programem hnutí Trikolóra. Proto jsem členem Trikolóry a jejím kandidátem v Praze.

Protože chci skutečnou a funkční změnu, zachování ČR jako národního státu, udržení našich svobod. Naše země, naše pravidla. O nás budeme rozhodovat my sami, nikoli Brusel, nebo covidová diktatura vlády. Jsem členem Trikolóry a místopředsedou místní organizace Prahy 9. Kandiduji do Sněmovny za Trikolóra, Svobodní a Soukromníci v Praze a jsem na 24. místě kandidátky. Prosím o váš hlas pro nás a o preferenční kroužek u mého jména.

