Malý (Trikolóra): Horší než epidemie covidu je epidemie strachu, kterou šíří

Osobně na média nedám, vytvářím si vlastní názor a hledám si relevantní zdroje. Kdybych potom bral výstupy striktně, neměl bych koho volit, co jíst, bál bych se vyjít na ulici, seděl na schodech před domem a držel v ruce transparent na záchranu klimatu. Proto bych asi raději emigroval do Dominikánské republiky. Je tam celý rok teplo, celoročně má moře 27-30 stupňů. Všichni tam nadávají na vládu, ale stejně ji potom znovu zvolí (jako u nás), protože na ni kašlou. Chtějí se jen mít dobře a dobře se mají.

Všichni tam nadávají na korupci, ale protože je všude, tak se jí všichni účastní, všichni ji využívají, a tak všichni platí. Nikdo ale nestrádá, protože ti, co přijímají úplatky zase platí úplatky jiným, a tak je to taký kolotoč a všichni se mají dobře. Nemají EET a vůbec, s daňovými doklady se tam moc nepotí. Než zaplatit daně, vyjde jim levněji zaplatit 20 % v úplatku. A daně neplatit. Je to téměř na 100% křesťanská země. I když vylodění Kolumba defacto odnesli, nikdo nebourá jeho sochy. Mají skvělý rum, všichni jsou usměvaví a jsou v pohodě. Nikdo nikomu nic nezakazuje ani nenařizuje.

Ale teď vážně, vrátím se k tomu očkování. Jsem v péči soukromých lékařů snad všech možných specializací, s výjimkou gynekologie, i když člověk nikdy neví, jakého doktora ještě kdy může potřebovat. Sice hubnu, ale mám v mém věku slušné jedničky, tak třeba bych měl skočit i na mamograf. Ale raději „vážně“. Tak, i když zatím ještě nemám "svého" gynekologa (při tom množství pohlaví člověk nikdy neví), mám „svého“ imunologa, se kterým jsem věc očkování konzultoval. Mimo jiné jsem byl na očkování proti chřipce, encefalitidě, tetanu, a tak jsem v centru, kam chodím mnoho let, to očkování také konzultoval.

Tak jsem nakonec zjistil, že jako riziková skupina, když se nenechám očkovat, je to o hubu. Když se ale očkovat nechám, znamená to, že to bude o hubu možná míň, ale nevylučuje to, že to o hubu bude hodně. Tak už jsem přes deset měsíců v dobrovolném azylu na chalupě s prakticky nulovým kontaktem s ostatními lidmi, což už začíná být taky o hubu, protože je to na hlavu. Když jdu od počítače na záchod, roušku si neberu. Když si jdu jednou za dva tři dny do jídlonosiče do naší hospůdky pro jídlo na dva tři dny, tak si ji beru. Měsíčně najedu autem cca 60 km z chalupy pro jídlo a zpět. Jezdíval jsem 1500 – 2000 km.

I to vypovídá o tom, jak se tou atmosférou strachu necháme deprimovat, jak jsme ovladatelní, a tudíž ovládáni. Stran té mé samoty v dobrovolné karanténě na chalupě je pozitivem, že jsem naštěstí v osobním kontaktu s mojí paní, ale to je taky riziko, protože je v týdnu mezi lidmi. Pak jsem v celodenním kontaktu s obranářem Gertíkem, kterému sloužím jako horolezecká stěna, neb se chce chovat na klíně. Všechno krade, zlobí, vyrušuje, ale jsme moc rádi, že ho se ženou máme. Doma jsme bez roušek a na zahradě taky. Je totiž každého věcí, zda se nechá očkovat či nosí roušku. Nikdo nám nemá právo nařizovat, že se musíme nechat očkovat.

Nikdo nemá právo zavírat nám provozovny a brát vlastní zdroje obživy, ale můžeme to všude psát, můžeme demonstrovat a je nám to platné stejně, jako spravedlnost a zákony Trumpovi. V pudu sebezáchovy se budu muset nechat očkovat, i když v podstatě nechci. Mám skvělou ženu a chci tu s ní ještě dlouho být. Jenže ono to očkovat či neočkovat osobně vnímám podobně, jako v jednom americkém filmu, kdy nájemný zabiják oběť nechal hodit mincí. Podle toho, co padlo oběť buď zastřelil, nebo ne. Ač to byl vrah, dodržoval pravidla. Byl vlastně čestnější než naše Vláda. Jel narovinu a držel slovo.

Naše Vláda na rovinu nejede, slovo nedrží a navíc to, co předvádí, je amaterismus, který žene společnost a ekonomiku do záhuby. Vláda vyhlásí že otevře hospody a restaurace. Tak restauratéři nakoupí pivo, zeleninu, maso a další suroviny. Na a pak Vláda (prý v zájmu nás všech), zase ty restaurace zavře. Tak restauratéři to, co před týdnem nakoupili zase vyhodí a vylejou. Vláda otevře školy, ale zavře obchody, takže nekoupíte dětem sešity, propisky, oblečení ani boty. Podnikatelům, kteří mají jen 1/5 tržeb zaplatí 1 nájmu, namísto aby logicky zaplatila 4/5. Očividně neumí počítat. Divíte se, že jsou lidi nasraní? Já ne. Já jsem taky….

Vláda zavřela restaurace, kde je mnohem menší riziko nákazy než v narvané MHD. Vláda zakázala sjezdovky, kde jsou rozestupy mnohem větší než dva metry, omotala většinu prodejních ploch páskama a otevřela školy. Takže to znamená, že je spravedlivá, protože když jdou živnostníci do krachu, tak ať jdou do háje tak trochu i korporace? Nikoli, je to jen naoko, jen aby to jako vypadalo, že Vláda rozhoduje systémově a spravedlivě. Co by mělo být povoleno, je zakázáno. Kde by mělo být otevřeno je zavřeno a kde by mělo být zavřeno, je otevřeno.

Očkovat či ne, nemůže nikdo nařizovat, musí to být dobrovolné rozhodnutí každého člověka. Nepřichází v úvahu rozdělení či kastování společnosti, kdy očkovaní budou smět něco a neočkovaní nic. Jenže, je to očkování k něčemu? Už dneska přiznávají že moc ne, riziko nákazy, přenosu, roušky, zavřené provozovny, to vše zůstane, i kdybychom se nechali naočkovat všichni. Tak čekám, kdy se dozvíme, že to očkování je vlastně k ničemu, ale farmaceutické koncerny na něm vytřískaly miliardy, samozřejmě v dobré víře pro záchranu lidstva.

Pak se možná dozvíme, že to očkování nám poškodilo buňky. Ale zase to bylo v dobré víře. Tak, takhle to vidím. Vláda je totálně mimo, protože stále nepochopila, že ten virus si dělá, co chce, nebo byl možná vyvinut tak, aby si dělal, co někdo chce. Stačí se podívat na USA, co tam ten Covid za pár měsíců dokázal. Převrátil volby na ruby, to byl úkol. Dneska lidi demonstrují za referendum, za svobodu, proti rouškám, namísto toho, aby lidi demonstrovali proti tomu, že je Vláda posílá do náruče exekutorů. No nic, ještě že u nás hospůdka ještě vaří a přes okénko vydává jídla. Poslední fungující hospůdka u nás, ostatních pět zkrachovalo.

Dnes mají například skvělou hrachovou polévku (dám dvě i na čtvrtek), hovězí na žampionech s rýží, vepřo knedlo zelo a další jídla. Ta restaurace přežívá jen díky tomu, že vaří jídla i pro 80 důchodců a obecní radnice na ně přispívá 50 %. Měsíčně 144 000,- Kč. Vláda by sem mohla přijet na školení. Roušky, očkování, nařízení? Dnes pravidla nedodržuje nikdo, zejména ti, co je vymýšlejí. Ti je vytvářejí proto, aby v nás vyvolali strach a díky tomu nás ovládali. Vždyť se stačí podívat do USA. Volby proběhly v rozporu se zákonem a přesto platí. Ve volbách se masivně podvádělo, ale prý ne zas tolik, aby to ovlivnilo výsledek. To je ten americký sen a zázrak.

U nás je to skoro stejné a co není, určitě bude. Zákony platí jen pro někoho. Někdo si jde sednout za úplatek, jindy soud úplatek legalizuje jako legální provizi. Vláda zemi předlužila a až bude kasa na dně, tak zase vypíše dluhopisy, nebo si půjčí. Nebo zdaní úspory jako v Řecku. Jenže lidé, kteří zkrachují nebudou mít kde a jak si půjčit, a tak doživotně budou žít jak v očistci. Bartoš chce být premiér a vyvést zemi z krize. To asi povolí trávu, všichni budou v rauši, a tak jim bude všechno jedno. Vláda si dělá, co chce a utrácí naše daně a zadlužuje i naše vnuky. Covid si dělá co chce a Vládě to dodnes nedošlo.

Vláda totálně selhala, přesto má ANO nepochopitelně vysoké preference. Na začátku loňského roku ignorovala informace o Covidu a když na nás dopadl, začala konat nesystémově, chaoticky a zbrkle. Díky nouzovému stavu pak nakupovala brutálně předražené roušky, které potom snad nikdo neviděl přec čerstvě založené firmy se sídly v daňových rájích. Protože byl nouzový stav, nikdo neřešil předražené nákupy a možné i masivní korupci. Stejným způsobem Vláda zaspala v létě a zavinila dnešní situaci. Vláda, nikoli „nezodpovědní“ lidé.

ČR dnes nesmí dovézt účinnější a možná i méně rizikové vakcíny, protože to EU nepovolila. Kde je tedy naše deklarovaná suverenita, když stát nesmí koupit v zájmu lidí co potřebuje? To je ta skutečná podoba starosti Bruselu o zdraví populace – kšeft má přednost před zdravím? Vláda vyhlašuje nesmyslná a protichůdná opatření, která deklasují ekonomiku i psychiku lidí a které očividně nemají skoro žádný vliv na vyřešení situace. Vláda brutálně zatížila zemi půjčkami a deficitním rozpočtem, ale kam se ty miliardy rozkutálely nikdo neví. Krachující a firmy dostaly směšné částky, které je nezachrání. Kde jsou ty peníze?

Až tahle Vláda skončí a její členové zmizí v propadlišti politických dějin, někteří její členové pak zřejmě zázračně zbohatnou, jak je pravidlem u části politiků a pak budou vydělávat na tom, že většina národa je na dně. Po velké slávě, jak nás všechny zachrání vakcína se dozvídáme, že jen pouze zvýší šanci na přežití a roušky a možná i naše izolace zůstanou. Ale letošní volby budou možná veselejší než minulé, protože se možná vedle koblih, bude rozdávat i travka, roušky či slepice, co nebyly v klecích. A lidé půjdou volit a nebudou si pamatovat, co ti, které volí, dělali včera.

Tak, takhle my si tady žijeme. Takže je otázka, čím projdete. Čím se vám podaří projít. Covidem, nebo krachem? Nebo obojím? Co z toho zvládnete? Kolik z nás to „přežije“? Karel Kryl byl a zůstane nadčasový: „v studené parádě kožených křesel, sešli se k poradě výrobci hesel.

