Malý (Trikolora): Přichází fašismus ze Západu, nebo z Východu?

Žena mi dnes řekla, že ji už ubíjí politika, negativismus, válka, nenávist na sítích i v reálu, udavačství. Má pravdu. Cítím z ní poslední měsíce únavu a vyčerpanost, v sobě ji cítím také. Jedeme oba na doraz, abychom přežili. Za energie platíme měsíčně 35 tisíc, a to jsem na chalupě při 19 stupních a v teplákách. Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 92% Nechci 4% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8906 lidí

Přestal jsem jezdit na polední obědy a každý den si doma něco upatlám. Oběd v restauraci se pro mě stal svátkem. Štve mě to, nebaví mě vařit jen pro sebe, ale co člověku zbývá? Od tohoto týdně vypínám el. kotel a boiler a začnu spotřebovávat zásoby briket a dřeva ve sklepě. Vydrží do května ale co potom? Co mají dělat statisíce až miliony seniorů a rodin s dětmi, které jsou díky vládě na hranici chudoby?



Hrozí opětovný nárůst cen pohonných hmot a energií. Tentokrát ne díky Putinovi, ale protože proti němu „bojujeme“ sebevražednými sankcemi, zastropováním a tedy kroky, které ekonomicky likvidují nás a Rusko ekonomicky posilují. Lid jásá, že se Petr Pavel vymezil proti Rusku a Číně dříve, než nastoupil do úřadu.



Ten mediokracií zfanatizovaný dav, který upřednostnil bídu a válku před koblihami a kosteleckými uzeninami nechápe, že pro naši ekonomiku jsou plyn a ropa z Ruska nenahraditelné stejně, jako jejich suroviny, stejně, jako produkce Číny. Němci masivně dotují své firmy a tedy ekonomiku, vláda Fialy ji nechává krachovat.



Montovny a další zahraniční firmy od nás nejen s ohledem na ekonomickou náročnost odejdou, klíčové podniky krachují, naše doména sklářství končí. Namísto toho začínáme vyrábět zbraně na další vraždění pro Ukrajinu, a tak se stáváme účastníkem té zrůdné války a cílem protiúderu.



Už i naši politici píší slovo Rusko s dvěma „S“, tedy Russko. Jako by zapomněli, že nacismus a fašismus nepřišel z Východu, ale ze Západu, odkud znovu přichází znovu ten novodobý. Soudný člověk snad vnímá, kde na Východě přetrvává kult fašismu a nacismu. Do února 2022 o tom psala i otevřeně i naše media. Ten „komerční a demokratický" faščismus nastupuje v plné síle.

Dnes nebudu hodnotit vládu ani nastávajícího prezidenta, protože oni to tady neřídí a nikdy neřídili. Řídí to banky a zbrojaři, řídí to USA v zájmu jejich válečného prosazování té jejich pomyslné demokracie a svobody, protože kolabují, a tak potřebují ekonomicky oslabit Rusko a Evropu, kterou použijí jako nástroj.



Úmrtí Petra Kellnera považuji vedle osobní tragédie jeho rodiny za největší průšvih pro politiku naší země. Nevšimli jste si té dramatické změny a liberální a válečné eskalace naší politiky po jeho skonu? Mám obavu, že 3. světové válce již nelze zabránit, jen se zase odehraje na území Evropy a Amerika bude v bezpečí.



Není absurdní, že titíž disidenti, většinově řízení StB prosadili volbu z mého pohledu zrádce národa Havla „proti“ komunistům a dnes ti samí volili komunistu a oslavují jej. Nedochází vám ta zrůdná taškařice? To, že listopad 1989 byl podvod jsem pochopil rychle, ale nedošlo mi, že bude mít pro nás všechny tak devastující dopad.



Když jsem dopsal až sem, uvědomil jsem si, že moje dnešní zamyšlení by mělo obsahovat nějakou výzvu a návrh řešení. Omlouvám se, ale ani jedno nemám. Demonstrace, zvláště organizované diletanty typu Vrábela, Volného, Černohorského a dalších nic nezmění, jen lidi otráví. Oni nejsou schopni přinést řešení. To není schopen přinést nikdo.



Jestliže demonstrace organizují zadlužení zkrachovalci a dav jim naslouchá, je to smutné. Je smutné, že v naší zemi není osobnost typu, kvality a schopností Václava Klause staršího, či Viktora Orbána. Ale i to o nás vypovídá. Píšu své pocity, nemám řešení, nevidím reálnou cestu, přestože nechci být negativistická skeptik. Pomůžete mi tu cestu najít?



Chci být zase hrdý Čech, ale k tomu musí být důvod. To, že mám naši státní vlajku roky na zahradě nestačí. Tím, že vypnu boiler a kotel na elektřinu a stopím poslední zásoby fosilních paliv se sice pokusím odvrátit ekonomický krach rodiny, ale nezabráním krachu této země. V konečném efektu totiž skláním hlavu a podvolují se situaci. Kde je řešení? Myslím, nenásilné.



Moje paní má pravdu. Kvůli ní i sobě, kvůli této zemi potřebuji být pozitivní, protože ten negativismus mě už ubíjí. Ale co mám dělat, když nic není pozitivní? Pozitivním důvodem je jen má paní, má rodina. Budu za ni bojovat, pak se ale budu muset vzdát veřejných komentářů, uzavřít se ve vlastní slupce, a tak dát volný průchod tomu, co se děje.



Je ve mně skepse a beznaděj. Změníte to? Dáte mi naději? Spojíme se v možná marný boj? Víte, kde mě najdete. Omlouvám se za upřímnost a to, že jsem nebyl dnes pozitivní, ale pohádky, zejména Jana Wericha jsem miloval jen do svých deseti let. Pochopte prosím moji skepsi, protože vím, že to ovládají „oni“, ale to, co bude není o nich, ale o nás.



Alespoň něco pozitivního. Dovolte mi dnes poděkovat mé paní za to, že mě respektuje a toleruje a je mi obrovskou posilou, zázemím a motivací. Dovolte mi poděkovat vám všem, kteří mě čtete, sdílíte a držíte mi palce. Není nás málo, nenechme se umlčet. Vážím si toho, že jste a že je vás tolik.



Prosím, neřešme už prezidentskou volbu, která nic nezmění. Uberme z té medii živené nenávisti. Spojme se v tom nejdůležitějším – přežít, nepozabíjet se, vychovat naše děti jako naši budoucnost a předně je ochránit před stávajícím zlem. Jim ta nenávist, co mezi námi vyvolali vyhovuje, protože odvádí pozornost od jejich „prasečin“.



Bojovat proti válce dodávkami zbraní má stejný výsledek, jako bojovat proti alkoholismu jeho další konzumací. Podívejte se na autentická videa z masakru na Ukrajině. Jsou to jatka, denně tam umírají na obou stranách stovky synů, kteří se vzájemně vraždí pro zájmy mocností. Zastavme to šílenství prosím.

Přeji vám do dalších dní odvahu a sílu.

Michal Malý, místopředseda MO Trikolora Praha,

Napsáno pro Parlamentní listy

Převzato z Profilu.

Michal Malý Trikolora



