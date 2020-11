Malý (Trikolóra): První dopady opatření Vlády - přestřelka v nákupním centru

Když postavíte v zimě lidi do fronty před vyhřátou prodejnou, plnou laskomin, může se to vymknout z rukou. I těm nejposlušnějším a nejzodpovědnějším totiž dochází trpělivost. Je to běžné, pokud se něco přehání a Vláda páchá hlouposti.

Vládě se ale přesto nechtěně podařilo nemožné. Společnost, rozdělená mezi Drahoše a Zemana, mezi SPĎáky a Klausovce, mezi Babišovce a bojkotáře Kosteleckých uzenin, společnost rozdělená mezi Bidenovce a Trumpovce, rozdělená mezi rouškaře a antirouškaře, se spojila. V umělecké scéně vyletěla vzhůru nová superstar, která zcela zastínila Jana Hrušínského. Dan Hůlka vrátil medaili císaři pánu a zřejmě se stane předsedou Milionu chvilek. Pravda s láska začaly vítězné tažení. Tuto společnost spojily „koblihy“, respektive to, že si je nemůže zakoupit kdy chceme a jak chceme, ale na pořadí a v sektorech.

Ta jednota společnosti, to, že lidé toho mají plné zuby, to vše se projevilo během poklidného nakupování, kdy lidé stáli ve frontě s očíslovanými (nákupními) košíky. Dnes odpoledne se totiž strhla divoká přestřelka mezi návštěvníky nejmenovaného nákupního centra, které skončilo v plamenech. Po příčinách přestřelky policie usilovně pátrá. Našemu informačnímu zdroji se podařilo nahrát audiozáznam hlášení nákupního centra, které předcházelo přestřelce. Pro zhoršenou kvalitu záznamu, způsobenou úpění jednoho zraněného, který sténal, že chtěl je jeden jogurt, přinášíme přepis hlášení jedné prodejny potravin:

„Žádáme zákaznici v sektoru A3, konkrétně u banánů, aby ukončila přebírání a přešla do sektoru A4 k pomerančům a uvolnila tak místo pánovi, který již pomeranče má a zaujatě pozoruje banány. K sektoru M1 až M8 s mléčnými výrobky se vás posouvá příliš mnoho. Prosím vraťte se ke vchodu a z a v automatu si vytiskněte pořadové číslo pro sektor, ve kterém chcete nakoupit. Žádáme maminku s kočárkem, aby se vrátila ke vchodu pro nákupní košík. Náš instruktor vás zaučí, jak současně tlačit kočárek a za sebou táhnout nákupní košík, či naopak.“

Pořadové číslo 2856, sektor C3 jste druhý v pořadí. Pořadové číslo 2854 jste první v pořadí, můžete se přesunout do sektoru A7, jakmile se uvolní cesta přes sektory B5, C4 a Z5. Prosíme zákazníky, aby se vzájemně nevytlačovali ze sousedních nákupních sektorů nákupními vozíky. O vaši bezpečnost nejde, máte přece roušky, ale ty nákupní vozíky jsou opravdu drahé. Žádáme Deža a Laca před naší prodejnou, aby přestali rozebírat nákupní vozík. Chápeme vaši depresi ze zavřených restaurací, ale gril vyjde levněji než nákupní vozík.

Prosíme pana Kalouska, aby vrátil zpět do regálu 3 basy s pivem a 4 lahve koňaku, protože limit na osobu je opravdu 1 basa piva a jedna láhev lihoviny. Ostatně, vyndejte to z košíku vše a vraťte se ke vchodu pro pořadové číslo pro sektor s lihovinami. Upozorňujeme, že pivo je v jiném sektoru, takže je třeba, abyste si vytiskl i pořadové číslo pro nápoje. Ve výdejním okénku pane Kalousku netočíme pivo, ale půjčujeme deštníky. S deštníkem ale dle nařízení Vlády nesmíte do MHD, protože je použitelný jako bodná zbraň.“

„Upozorňujeme zákaznici, která vstoupila do sektoru U27 a požaduje 15 deka točeného salámu, že si u vchodu nevyzvedla lístek s pořadím pro daný sektor, a tak musí dát přednost pánovi s lístkem 2458. Dále upozorňujeme, že točený salám smí dle nařízení EU mít maximální průměr stočení 15 cm. Pokud je to více, jde o zahnutý salám. Stovky zákazníků před vchodem upozorňujeme s ohledem na to, že začalo pršet, že vlevo vedle vchodu je výdejní okénko deštníků. Zapůjčení deštníku je za 30,- Kč oproti záloze 800,- Kč.“

„Deštníky budou vydávány podle pořadí, automat na pořadí výdeje je u vchodu. Dále jsme pro čekající ve frontě zřídili za prodejnou chemické WC za poplatek 20,- Kč. Za 50,- Kč mají vyhřívané prkénko. Za 80,- Kč můžete navíc na dveřích WC sledovat projekci aktuálních statusů pana premiéra na facebooku a twitteru. Pozor pozor, důležité hlášení. S ohledem na to, že u automatu vydávající pořadí pro jednotlivé sektory se tvoří fronta, spustili jsme druhý automat, ve kterém si vyzvednete pořadový lístek, kdy můžete k výdejnímu automatu pro pořadová čísla pro jednotlivé sektory. V případě nekázně zřídíme třetí automat, který bude vydávat pořadí pro druhý automat vydávající pořadí na třetí automat, vydávající pořadí na příslušné sektory“

„Frontě pod deštníky před naší prodejnou pro ukrácení dlouhé chvíle přinášíme videozáznam čerstvého prohlášení pana premiéra: "Čau lidi, makáme a zvládáme to. Nepodléhejte panice a fámám o přeplněných obchodech. Není to pravda. Byli jsme před chvilkou s Monike v Pařížské ulici, byla si tam koupit kabelku zlevněnou na 180 litrů. Jako dárek jsme dostali minisbírku motýle. Žádný nával, žádná fronta před butikem. V obchodě byly jen prodavačky a my dva s Mončou a prodejna měla 86 m2. Vím to přesně, potvrdil mi to Ivo Rittig, i když Bakala říká že jen 79. Pochopitelně jsem nechal prověřit, že kabelka je proclená.......“

........více nebylo pro hluk střelby, která se rázem spustila, rozumět. Po chvíli zaznělo z hořící prodejny: „Těšíme se na vaši další návštěvu“. Hlášení však bylo přehlušeno sirénami přijíždějících hasičů a policie. Jakkoli byla situace dramatická, podstatné je to, že národ se spojil.

Po uzávěrce: Z dobře informovaných zdrojů jsme se dozvěděli, že primátor Hřib se chystá na budově magistrátu vyvěsit vlajku s přeškrtnutou koblihou.

Tento text je fikce. Nicméně, George Orwell napsal svůj román 1984 také jako fikci, jen netušil, že se v roce 2020 stane realitou.

(převzato z Profilu)

Michal Malý Trikolóra



