Malý (Trikolora): Váš hlas SPD ani Trikoloře u letošních voleb nepropadne

Na druhou stranu je dost těch, kteří, byť si uvědomují riziko propadlého hlasu, svůj hlas svému favoritovi dají.

Voleb v roce 2021 se zúčastnilo celkem 5 375 090 voličů, kteří odevzdali ve volbách platný hlas. Pětina z nich však propadla, celkem 1 069 359 hlasujících tak nemělo na sněmovní politiku přímý vliv. Voliči totiž v těchto případech dali hlasy stranám, které nepřekročily hranici nutnou pro přepočet hlasů na mandáty. To byl největší propad v historii České republiky. Propadlé hlasy představují zhruba 40 mandátů!

Pro srovnání počty propadlých hlasů v minulosti:

1996: 676 479

1998: 675 675

2002: 597 428

2006: 319 153

2010: 985 075

2013: 625 031

2017: 316 659

2021: 1 069 359

Svoji roli v tak vysokém počtu propadlých hlasů zřejmě sehrál nový volební systém, kdy voliči nevěděli, jak proporčně se bude chovat a jaké bude vykazovat výsledky. Mohli být motivováni volit menší strany s nadějí, že strany pětiprocentní hranici překročí a dosáhnou na vyšší počet mandátů, než by dosáhly v předchozích volbách.

Dalším důvodem bylo zřejmě i to, že podobně programově zaměřené strany mířily na podobné voliče. Hlasy se pak mezi stranami tříštily. Ukázkou mohou být strany, které se vymezovaly vůči řešením kolem epidemie covidu-19 a které odmítaly lockdown. Z mimosněmovních stran se jednalo například o koalici Trikolory, Svobodných a Soukromníků, Volný blok, Otevřeme Česko a Švýcarskou demokracii. Dohromady získaly více než čtvrt milionu hlasů, což představuje zhruba 10 mandátů, pokud by tyto strany kandidovaly společně.

Jenže se nedokázaly domluvit a někdy dokonce zcela nesmyslně brojily jedna proti druhé, když přitom skutečný protivník byl na druhé straně. Svoji roli zřejmě i sehrálo osobní ego, protože „každý chce být předseda“. Tím, že se tyto strany nedokázaly domluvit a spojit se do voleb, tak rozdaly obdržené hlasy mezi strany, které do parlamentu prošly. Je to obrovská škoda, protože šlo o strany, které si jsou programově blízké.

Cílem politické strany přitom je získat moc a rozhodovat. To dokázaly strany Pětikoalice, které se přes diametrální rozdílnost programů spojily a vládnou. Jak vláda tohoto slepence vypadá v praxi vidí každý z nás. Smysluplné je, pokud se programově blízké strany do voleb spojí. Nemyslím tím sloučí. To dnes naštěstí některé z neparlamentních stran pochopily a začaly realizovat.

SPD uzavřela smlouvu o spolupráci do letošních voleb s Trikolorou. Toto rozhodnutí bylo i na základě výsledku komunálních voleb, kdy obě strany v mnoha volebních obvodech díky společné kandidátce získaly zastupitele, k čemuž by nedošlo, pokud by kandidovaly samostatně. Na mnoha místech tak Trikolora pomohla SPD překročit pětiprocentní hranici, což jsem viděl „zblízka“ v Praze.

To, co dříve voliči z jeho pohledu u některé ze stran chybělo, doplnila partnerská strana. Stejně tak tomu je v letošních volbách, kdy spolupráce SPD a Trikolory zaručuje, že voličův hlas nepropadne. Letošní volby jsou pro naši zemi velmi důležité. Ze strany Bruselu totiž sílí jeho diktát, snaha salámovou metodou omezovat suverenitu členských zemí, snaha o nadřazování jeho norem nad zákony suverénních samostatných států.

Velkým varováním jsou kroky Bruselu proti Maďarsku a Polsku a snahy o zrušení veta. Je nezbytné, aby v každé členské zemi bylo do Europarlamentu zvoleno co nejvíce poslanců pronárodních stran. To, že někteří politici Pětikoalice prohlašují, že jsou Evropané (ne Češi) by mělo být pro každého z nás varováním. Pojďme společně zastavit politiky, kteří ohrožují suverenitu naší země. Váš hlas letos nepropadne!

Michal Malý, místopředseda MO Trikolora Praha 8

