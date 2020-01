Mánek (ANO): Všichni máme stejný cíl - příjemné místo k životu

„Můžeme jít různými cestami, např. do parku posílat hlídky městské policie a na noc jej zamykat. Zlepšíme však jeho povědomí a vrátíme do něj život?“ zamýšlí se náměstek Mánek, který je přesvědčený o tom, že pouze tudy cesta nevede. „Myslím, že oživení parku nespočívá jen ve velké finanční injekci, ale v zapojení komunity lidí. Tím, že se v něm bude stále něco dít, že se v něm bude pohybovat množství lidí, nebude v něm dobře těm, kteří chtějí zůstat skrytí. Líbí se mi přímé propojení se sokolovnou a parkem v Nové Pasířské. Oživení vidím nejen v měsíčních akcích, které by do parku přilákaly veřejnost, ale i pravidelných aktivitách spolků, popř. některých sportovních klubů. Vedle toho si jsme vědomi, že bez drobných zásahů do podoby parku to nepůjde. Ty je však třeba provést velmi citlivě a odborně,“ vysvětluje David Mánek a dodává: „V tomto okamžiku bych však rád oslovil také veřejnost. Zkuste se zamyslet nad tím, co by podle vás vedlo k oživení Tyršova parku. Nehledáme návrhy na změny za velké peníze, to už tady bylo a neosvědčilo se. Hledáme nápady, jež se v podstatě dají udělat za pár korun, ale je k tomu třeba vaší aktivity. Podělte se s námi o své tipy. Pomozte nám udělat z pocitově nebezpečného území krásné místo v centru města vhodné k relaxaci,“ vyzývá Jablonečany náměstek David Mánek.

Jakékoliv tipy a náměty je možné zasílat na e-mailovou adresu ZDE, která bude otevřená do konce března. „Společně vytvoříme burzu dobrých nápadů, nad kterými se pak sejdeme a zkusíme je postupně uvádět v život. Všichni máme stejný zájem – chceme město, ve kterém se nám bude dobře žít, ve kterém chceme vychovávat své děti a pracovat,“ uzavírá David Mánek.

Psali jsme: Jablonec nad Nisou: Zdravotní gramotnost byla tématem Akademie seniorů 2019 Mánek (ANO): Město před sociálními problémy nezavírá oči Mánek (ANO): Rádi bychom dostali hudbu, tanec a divadlo do ulic Mánek (ANO): Byl jsem překvapený, ale mám dobrý pocit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.