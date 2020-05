Maříková (SPD): Dva tisíce korun je malá podpora

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, koronavirová krize těžce zasáhla naši ekonomiku a nevyhnula se tak ani turismu a lázeňství, které vévodí mému volebnímu kraji Karlovarskému.

Sledovala jsem vaše video, ve kterém se zmiňujete o možnosti, kdy by stát přispíval na šestidenní léčebný pobyt dva tisíce korun jako motivaci, aby naše lázně začaly navštěvovat naši občané. Určitě si toho cením. Nicméně když se podívám na ceny lázeňských pobytů, řekla bych, že je to malá podpora.

Zajímalo by mě, jestli stát chystá speciální podporu pro Karlovarský kraj, jelikož právě náš kraj je v tomto velmi specifický. A jak jsem se zmiňovala, lázeňství a turismus je to, na čem stojí jeho ekonomika. A když se k současné krizi přidá ještě omezení těžby hnědého uhlí a propouštění v Sokolovské uhelné, je to pro náš kraj už velká rána, která bude mít vliv na zaměstnanost, další vylidňování kraje a ekonomickou prosperitu.

Nejsou to jenom klienti z Německa. To bych řekla, že je ta menší část. Ta větší část je právě z Ruska a východu, takže pokud se ty hranice otevřou, tak to samozřejmě Karlovarskému kraji pomůže opravdu jenom částečně.

Já bych měla doplňující dotaz. O lázně mají zájem více starší a nemocní občané. A když se dívám na ceny těch pobytů, které se pohybují 11 tisíc korun za týdenní pobyt a více - a to ještě s plnou penzí, ne nějaký all inclusive, a s deseti procedurami - stále si myslíte, že to bude zajímavé pro střední a mladší populaci a postaví to lázně na nohy? Myslím tím těch 2 000 korun ten příspěvek.

A neustále je nám předkládáno, že se máme připravit také na druhou vlnu, a pokud by taková vlna přišla, tak by došlo k opětovným opatřením a myslím si, že to by pro náš kraj už byla taková poslední kapka. A ptám se, jestli vláda připravuje pro náš nejchudší a nejmenší, a troufnu si říct, i nejkrásnější, kraj - protože opravdu máme svá specifika - jestli připravuje nějakou speciální podporu.

