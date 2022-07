Maříková (SPD): Peníze pro Ukrajinu jsou, ale pro naše zdravotnictví ne

reklama

Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, nacházíme se ve třetím čtení tohoto zákona a já budu také navrhovat, aby se vrátil do druhého čtení. A hned vám řeknu ty důvody. Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 20% Markétě Pekarové-Adamové 1% Nevím / Je mi to jedno 79% hlasovalo: 3095 lidí

Tato novela zákona snižuje platby za státní pojištěnce z 1967 Kč na 1567 Kč, tedy o 400 Kč. Snížením plateb za státní pojištěnce půjde letos do zdravotnictví, jak už tady bylo řečeno o 14 mld. Kč méně a zásadně se tak ohrožuje kvalita zdravotní péče a přináší samozřejmě riziko jejího omezení.

Vláda prostřednictvím pozměňovacího návrhu, který načetl Tom Philipp, sice navrhuje automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, která má vycházet z inflace. S automatickou valorizací jako takovou sice souhlasím, ale vláda s tím přichází poté, co platby za státní pojištěnce snížila. A pokud se podle predikce zvedne v příštím roce platba za státní pojištěnce, tak bude činit i tak méně, než byla ta původní částka před snížením.

Vláda s tím přichází v době, kdy se vlastně počet státních pojištěnců navyšuje, jelikož jsou mezi nimi také uprchlíci z Ukrajiny, o jejichž počtu nemá vláda vůbec žádný přehled. Nacházíme se v době, kdy čeká naše zdravotnictví větší zátěž. Jelikož s uprchlíky z Ukrajiny se počet státních pojištěnců navyšuje, tento krok vlády je tedy výrazným ohrožením kvality a dostupnosti zdravotní péče a nelze s ním tedy vůbec souhlasit. Ten, kdo na to doplatí, budou jen občané České republiky.

Snížení plateb za státní pojištěnce v době, kdy pojišťovny budou doplácet péči za loňský rok, povede k tomu, že se po letech začnou snižovat zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven. Pro malé pojišťovny to může znamenat i to, že závěrem roku budou nuceny začít zpožďovat platby poskytovatelům o několik dní. Některé menší pojišťovny už to dokonce avizovaly.

Nový automatický mechanismus úhrad za státní pojištěnce určitě pomůže pojišťovnám i zdravotníkům lépe plánovat péči, jelikož budou vědět, s jakou částkou mohou pracovat. Ale poté, co platby za státní pojištěnce byly sníženy, je čirý alibismus vlády, že něco dělá. Za rok 2021 byly zdravotní pojišťovny v deficitu téměř 15 mld. Kč. Byl tu sice covid, ale teď tu máme zase uprchlíky z Ukrajiny.

Mne vůbec překvapuje, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jakožto lékař vůbec souhlasil s tím, že do zdravotnictví bude putovat méně peněz, protože on je jeden ze zdravotníků. Je to jakási zrada vůči lékařům, sestrám a dalším lékařským pracovníkům. Vláda nejprve sebere 14 mld. Kč, které měly putovat zdravotním pojišťovnám a nyní se dozvídáme od ekonomického experta ODS, že by se dokonce uvažovalo o zavedení spoluúčasti u lékaře. Ministr zdravotnictví to sice popírá, ale Jan Skopeček se tak veřejně vyjádřil. Vláda nejdříve zdravotním pojišťovnám sebere peníze a pak by je chtěla vysát od občanů. Od občanů, kteří nyní musí čelit enormnímu zdražování. Na jednu stranu vláda posílá peníze na Ukrajinu a na druhou stranu je škrtá ve zdravotnictví. A doplatí na to naši občané.

Tato vláda nehájí zájmy občanů České republiky - peníze pro Ukrajinu jsou, ale pro naše zdravotnictví ne. Musíme si uvědomit, že jsou to peníze českých občanů, ne Ukrajiny ani Ukrajinců.

Čí tedy zájmy, bychom se měli ptát, tato vláda vlastně hájí. Je jí bližší Ukrajina nebo zdraví občanů České republiky?

My tento zákon nepodpoříme a jak už jsem říkala, navrhuji také vrácení do druhého čtení, protože nelze souhlasit, že do zdravotnictví bude putovat méně peněz na úkor kvality a dostupnosti zdravotní péče našich občanů. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Maříková (SPD): Za inflaci nemůže Putin, ale ČNB a politici Maříková (SPD): Německo blokuje evropskou pomoc Ukrajině ve výši devět miliard dolarů Maříková (SPD): Ústupek radikálním aktivistům je pochopitelný, ale alarmující Maříková (SPD): Polsko trvá na reparacích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama