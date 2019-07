Maříková (SPD): Sucho mění životy nás všech

Sucho, teplo i povodně si však způsobujeme my lidé a to již několik desetiletí. Příčinou jsou především drastické zásahy do půdy a přírody. Globální oteplování je fakt s tím rozdílem, že od těch minulých si za současný stav můžeme sami a na nás teď záleží jak na změnu zareagujeme. Zda se dál budeme chovat „po nás potopa“ nebo něco změníme. Přírodu si ničíme, jelikož si chceme žít pohodlným komfortním životem. Zapomněli jsme, že jsme součástí flory a fauny. Nedostatek vody může zásadně ovlivnit náš svět a život na něm. Krajina ztrácí vodu i povrchovým odtokem, a když je jí nedostatek, je třeba vodu v krajině zadržet. Lesy dokáží zadržet 5x-9x více vody než bezlesá krajina.

V České republice pokrývají lesy více jak 34%. Ovšem způsob využívání krajiny člověkem má za následek rychlejší odtok vody. Za posledních osmnáct let bylo zabráno zástavbou více jak 338 km2 půdy. Bohužel my dnes vynakládáme mnoho peněz (letos 3,1 miliardy) na zadržování vody v krajině, ale neřešíme příčinu. Jde o projekty zlepšující a obnovu mokřad, tůní, rašelinišť, rybníků, řek, alejí, meandrujících potoků a řek. Příčinou ovšem je, že jsme narušili celý vodní cyklus.

Globální problém, na který je dnes poukazováno je následek malých lokálních problémů. Sluneční energie, která by se spotřebovala na opar, se na zemi promění v teplo. Voda je dopravce tepla do zemského povrchu a do vyšších vrstev atmosféry, ale my jsme ji odvedli z měst a krajiny. Chceme li řešit podstatu klimatické změny, pak vraťme vodu do vodního cyklu a nechme vodu stékat do zelených ploch. Zvyšme zelené plochy místo falešné estetiky, kterou si ničíme životní prostředí, přestaňme zabetonovávat krajinu a začněme s výsadbou stromů. Vodu, kterou stromy vsají odpaří. Jeden strom odpovídá svým výkonem deseti klimatizacím a naopak místo každého pokáceného stromu máme 280kWh slunečního tepla, které místo ohřeje. Řešme tedy podstatu problému a nejen jeho symptomy.

